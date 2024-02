CULIACÁN._ El dirigente estatal del Partido del Trabajo en Sinaloa, Leobardo Alcántara Martínez, advirtió que de no ser respetados por Morena en la alianza que acordaron de cara a las elecciones de 2024, irían solo en busca de los cargos de elección popular.

Aseveró que de no concretarse los acuerdos de ir en candidaturas comunes para los próximos comicios, el PT estaría preparado para contender solo por las alcaldías y diputaciones locales.

“(Ir solos) El riesgo está en todo el estado, el riesgo está en que Morena no acepte candidaturas del PT, y si es un obstáculo una Presidencia (Municipal) para irnos solos en todo el estado donde no quieran respetarnos, nos vamos a ir solos”, aseveró.

“Sí, es lo más probable, hay que esperar los tiempos, nada está definido y todo se mueve hasta el último minuto. El PT Sinaloa ya está listo en todo el estado, ya tenemos la mayoría de las planillas con los compañeros”, respondió.

No obstante, recalcó que desde su partido están en disposición de competir juntos en los próximos comicios, siempre y cuando cumplan con los acuerdos de repartición de candidaturas.

“Estamos esperando los tiempos, a ver qué marcan en la mesa nacional si hay un acuerdo. El PT está abierto a la candidatura común, estuvimos abiertos para la coalición, siempre y cuando se respeten a los partidos aliados, que se respeten las posiciones de los partidos aliados”, dijo.

Sobre ello, subrayó que en municipios como Ahome, Escuinapa o Elota tienen mayor apoyo respecto a Morena, por lo que si van juntos, esas alcaldías deberán ser encabezadas por cuadros del PT.

“Si llegamos a un buen arreglo y una candidatura en común, pues obviamente el PT va a ser el que encabezaría Ahome. En una mesa de negociaciones se miden números, y los números nos dicen que traemos más votos que Morena en Mochis (Ahome)”, expresó.

Enfatizó que, pese a lo que dispongan los otros partidos aliados, los distritos federales 1 y 3 en Sinaloa les pertenecen a ellos, lo cual no puede modificarse. En ese sentido, indicó que él junto con Fernando García buscarían reelegirse como diputados en los distritos mencionados.

Cuestionó que a nivel nacional sí han mostrado unión los tres partidos involucrados, sin embargo, en el ámbito local no demuestran la misma sintonía. Asimismo, señaló que el PT ha estado adherido al proyecto de la Cuarta Transformación desde hace mucho tiempo.

“Si Claudia (Sheinbaum), nuestra candidata a la Presidencia dice “unidad en todo el País”, yo no entiendo por qué Morena Sinaloa no quiere la unidad en Sinaloa. Yo no entiendo la cerrazón de no unir la correlación de fuerzas de los partidos”, enfatizó el dirigente de PT estatal.