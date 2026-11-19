MONTERREY, Nuevo León._ Las experiencias de violencia y maltrato durante la infancia pueden tener consecuencias en la salud mental durante toda la vida y aumentar la vulnerabilidad a desarrollar depresión, conductas suicidas, ansiedad y otros problemas, advirtió María Pía Santelices, profesora titular de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Durante su participación en el Cuarto Foro Internacional de Primera Infancia, organizado por el Tec de Monterrey, la especialista expuso que las personas que acumulan cuatro o más experiencias adversas durante la niñez tienen hasta cinco veces más probabilidades de presentar depresión y 35 veces más posibilidades de desarrollar conducta suicida a lo largo de su vida.
Aclaró que estas asociaciones representan factores de riesgo y no una relación causal o determinista, pues las consecuencias también dependen de las condiciones de apoyo y protección que encuentre cada persona.
La investigadora explicó que entre las experiencias adversas se encuentran distintas formas de violencia y situaciones que afectan el desarrollo infantil. Sus efectos pueden relacionarse también con abuso de sustancias, trastornos del sueño, estrés postraumático, migraña, dificultades de aprendizaje y dolor crónico.
Al presentar datos de Chile, señaló que el 14.5 por ciento de las personas reportó haber sufrido abuso sexual durante la infancia, con una prevalencia cinco veces mayor entre mujeres que entre hombres. Además, el 41 por ciento refirió experiencias de violencia física.
A estas cifras se suma que, de acuerdo con una encuesta nacional de primera infancia, el 62.5 por ciento de los cuidadores principales reconoció utilizar alguna forma de violencia en la crianza, mientras que el 35 por ciento reportó recurrir a métodos que incluyen golpes.
Santelices señaló que la violencia durante la niñez continúa siendo un problema extendido en América Latina, aunque también destacó la presencia de experiencias positivas que pueden funcionar como factores protectores.
Entre ellas mencionó contar con al menos una persona cuidadora que brinde seguridad, tener vínculos de apego seguro, amistades, buenos vecinos y un entorno favorable.
Advierten transmisión intergeneracional
La especialista expuso que existe evidencia científica sobre la transmisión intergeneracional de la violencia, debido a que las personas que sufrieron maltrato durante su infancia tienen mayores probabilidades de ejercerlo posteriormente contra sus propios hijos.
Explicó que las experiencias adversas pueden afectar la salud mental de los adultos, incrementar las conductas de riesgo y dificultar el ejercicio de una crianza sensible, lo que puede reproducir los patrones de violencia en las siguientes generaciones.
“Tenemos como un círculo vicioso que también se puede convertir, por supuesto, en un círculo virtuoso”, señaló.
Ante esta situación, sostuvo que una de las principales estrategias para romper la cadena consiste en fortalecer el cuidado sensible, las prácticas de crianza y las redes de apoyo de las familias.
Prueban intervención para mejorar la crianza
Como parte de sus investigaciones, Santelices presentó los resultados de un programa de intervención basado en la técnica de video feedback, que consiste en grabar breves interacciones entre cuidadores y niños para posteriormente analizarlas y ofrecer retroalimentación a las familias.
El modelo utiliza videos de aproximadamente cinco minutos durante actividades de juego libre y selecciona fragmentos específicos para ayudar a madres y padres a reconocer sus recursos positivos y mejorar sus interacciones con sus hijos.
La propuesta incorpora también las experiencias adversas y traumáticas de los propios cuidadores, con el propósito de comprender cómo estas pueden influir en sus prácticas de crianza.
En un estudio piloto realizado con familias de contextos vulnerables en Santiago de Chile, el 65 por ciento de los participantes reportó cuatro o más experiencias adversas durante su infancia.
Los resultados mostraron que quienes participaron en la intervención registraron una disminución significativa del estrés parental, mejoras en los vínculos familiares y una reducción de las dificultades para reconocer y comprender los estados emocionales propios y de sus hijos.
También se identificó una disminución de las dificultades de comportamiento de los niños, particularmente de las conductas externalizantes, relacionadas con comportamientos agresivos y violentos.
En contraste, no se encontraron cambios significativos en los síntomas depresivos ni en los síntomas postraumáticos de los cuidadores, por lo que la investigadora consideró que estos aspectos pueden requerir intervenciones específicas.
Santelices explicó que una experiencia adversa no necesariamente se convierte en trauma, pues su impacto depende también de las redes de apoyo y de las posibilidades que tenga cada niño para procesar lo vivido.
Destacó que niñas y niños necesitan acompañamiento emocional, escucha y espacios seguros para expresar sus experiencias, incluso mediante el juego y el dibujo cuando todavía no cuentan con las herramientas verbales para comunicar lo que sienten.
“La adversidad, por supuesto que importa; la benevolencia sabemos que tiene un impacto, así que es muy importante avanzar en esa línea”, concluyó.