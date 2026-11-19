MONTERREY, Nuevo León._ Las experiencias de violencia y maltrato durante la infancia pueden tener consecuencias en la salud mental durante toda la vida y aumentar la vulnerabilidad a desarrollar depresión, conductas suicidas, ansiedad y otros problemas, advirtió María Pía Santelices, profesora titular de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Durante su participación en el Cuarto Foro Internacional de Primera Infancia, organizado por el Tec de Monterrey, la especialista expuso que las personas que acumulan cuatro o más experiencias adversas durante la niñez tienen hasta cinco veces más probabilidades de presentar depresión y 35 veces más posibilidades de desarrollar conducta suicida a lo largo de su vida.

Aclaró que estas asociaciones representan factores de riesgo y no una relación causal o determinista, pues las consecuencias también dependen de las condiciones de apoyo y protección que encuentre cada persona.

La investigadora explicó que entre las experiencias adversas se encuentran distintas formas de violencia y situaciones que afectan el desarrollo infantil. Sus efectos pueden relacionarse también con abuso de sustancias, trastornos del sueño, estrés postraumático, migraña, dificultades de aprendizaje y dolor crónico.

Al presentar datos de Chile, señaló que el 14.5 por ciento de las personas reportó haber sufrido abuso sexual durante la infancia, con una prevalencia cinco veces mayor entre mujeres que entre hombres. Además, el 41 por ciento refirió experiencias de violencia física.

A estas cifras se suma que, de acuerdo con una encuesta nacional de primera infancia, el 62.5 por ciento de los cuidadores principales reconoció utilizar alguna forma de violencia en la crianza, mientras que el 35 por ciento reportó recurrir a métodos que incluyen golpes.

Santelices señaló que la violencia durante la niñez continúa siendo un problema extendido en América Latina, aunque también destacó la presencia de experiencias positivas que pueden funcionar como factores protectores.

Entre ellas mencionó contar con al menos una persona cuidadora que brinde seguridad, tener vínculos de apego seguro, amistades, buenos vecinos y un entorno favorable.