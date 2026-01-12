$!Advierte Rector de la UAS posible retraso en pago de primera quincena de enero

“Quiero comentar a la comunidad universitaria que hasta este momento no tenemos el documento que es el Convenio de Apoyo Financiero que es el que se requiere tener ya firmado por Gobierno del Estado, poderse enviar a la Ciudad de México y esto nos va a retrasar mucho la llegada de los recursos; en estos momentos no tenemos el documento firmado por lo tanto no puede llegar recurso a la universidad y por consecuencia estamos en riesgo de que se retrase el pago de la quincena”, dijo.

El Rector explicó que, sin este convenio, la Universidad no puede recibir los recursos federales y estatales necesarios para cubrir la nómina.

El pago de la primera quincena de enero a trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa podría retrasarse debido a que el Convenio de Apoyo Financiero 2026 aún no ha sido entregado ni firmado, informó el Rector Jesús Madueña Molina.

Detalló que el documento llegó desde la Ciudad de México con errores, por lo que fue devuelto para su corrección y actualmente se encuentra en revisión en el área jurídica de la Secretaría de Educación Pública.

Indicó que una vez firmado, el proceso de liberación de recursos puede tardar hasta 10 días.

“... se llegó el viernes y no llegó el Convenio, pregunté y me dijeron que estaba en revisión por la parte jurídica de la SEP y de Hacienda, el día de hoy por la mañana tuve comunicación con el doctor Carlos Iván Moreno y la información que me dan actualmente en este momento es que el Convenio se encuentra en el área jurídica de la Secretaría de Educación Pública, por lo que en cuanto esté listo quedaron en que me lo iban a mandar”, expuso.

Ante esta situación, Madueña Molina señaló que buscará una estrategia con el Gobernador Rubén Rocha Moya para evitar afectaciones a los trabajadores, al tiempo que mantiene comunicación con autoridades federales del sector educativo, quienes le han asegurado que el convenio será enviado en cuanto concluya la revisión correspondiente.

“Estoy viendo ya muy riesgoso, ya platicaría yo con el señor Gobernador para ver qué estrategia podemos implementar, el señor Gobernador siempre ha estado muy atento con la Universidad, desde aquí le agradezco; hoy en la mañana me tocó saludarlo y me preguntó por el Convenio, le comenté que no me había llegado y me pidió que me comunicara con el Secretario de Finanzas de él para ver qué se puede hacer”, manifestó.