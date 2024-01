Las elecciones de este 2024 podrían ser las últimas que se realicen en total libertad para la ciudadanía, advirtió la Senadora Josefina Vázquez Mota.

En caso de que Morena se imponga en la mayoría de cargos en disputa, significaría la pérdida de contrapesos en el aparato gubernamental, señaló la legisladora del Partido Acción Nacional.

”Es una elección que no está resuelta, que no se ha resuelto, que la vamos a resolver todos el próximo 2 de junio. Lo haremos de manera masiva porque, si no lo hacemos así, perdemos la Corte (Suprema Corte de Justicia de la Nación) y el País, los contrapesos”.

”Puede ser la última elección en libertad que hagamos durante varias generaciones. Es tal la magnitud del riesgo que tenemos, pero también de la oportunidad de construir un mejor País”, dijo Vázquez Mota.

Afirmó que sin la existencia de contrapesos en la Cámara de Diputados o el Senado de la República, podrían concretarse reformas propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que atentan contra la Constitución Política de México.

”Hemos detenido muchísimas ocurrencias, donde no hemos permitido esas dos terceras partes de reformas constitucionales. Si se pierden los contrapesos, se pierde todo”, sostuvo.

”Estos contrapesos son los que evitan el poder absoluto en una persona, en uno solo de los poderes de la República”, dijo la panista.

Aseveró que de concretarse una mayoría de Morena en los diferentes cargos de elección popular, podría gestarse una dictadura que comparó a los gobiernos en Venezuela, Cuba o Nicaragua.