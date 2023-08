Domínguez Nava precisó que la prohibición se realizó entorno a las cuotas obligatorias, que se establecen en monto y en obligatoriedad condicionando la educación pública, sin embargo, detalló que la colaboración económica entre comunidad educativa y planteles puede continuar.

“Una cuota es una obligación, y la ley no permite cuotas de inscripción, en ese sentido reiteramos que el comunicado del Gobernador fue de cuotas obligatorias, no a colaborar como lo han hecho muchos padres de familia”, dijo.

“El tema de la colaboración que pueda haber de los mismos padres de familia, o de personas solidarias que incluso no tengan hijos en las escuelas y que también se da, ese es otro punto”.

La funcionaria expuso que las escuelas públicas ya perciben un ingreso mediante las tienditas instaladas al interior del plantel, denominadas unidades de consumo, cuyas ganancias deben destinarse al fondo de operación de los planteles.

“En cuanto a la parte presupuestal no es oculto que no tenemos un presupuesto, y no es de hoy, sino que históricamente no ha habido la capacidad para que haya un presupuesto operativo para que las escuelas estén atendiendo una serie de necesidades cotidianas, sin embargo, todas las escuelas tienen un ingreso de acuerdo a la unidad de consumo. Entonces es una forma en la que ellos pueden ayudarse con gastos menores”, comentó.

“Entendemos que hay escuelas que no tienen la suficiencia, sin embargo, el punto aquí no ha sido cuestionar esa parte porque se entiende que el Gobierno no tiene la capacidad para atender todas las necesidades, sin embargo, el tema tiene que ver con que no se puede condicionar que se pague la inscripción para que pueda entrar un niño o una niña a la escuela”.