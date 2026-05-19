$!Advierte UAS suspensión de actividades por crisis financiera; pide apoyo a Sheinbaum

La Universidad Autónoma de Sinaloa solicitó públicamente el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para hacer frente a la crisis financiera estructural que atraviesa la institución y garantizar la continuidad de sus funciones sustantivas.
Mediante un desplegado firmado por el Rector Jesús Madueña Molina y difundido este lunes, señaló que en los últimos tres años no ha recibido recursos extraordinarios federales, lo que ha dificultado el cumplimiento de compromisos relacionados con jubilaciones y pensiones.
Aunque reconoció el respaldo del Gobierno del Estado a través de préstamos, precisó que esos apoyos solo han permitido mantener la operación de manera temporal, sin resolver el problema financiero de fondo.
“El apoyo estatal, mediante préstamos, mismos que agradecemos, ha permitido continuar, pero no resuelve el fondo del problema. Hoy enfrentamos el riesgo vigente de suspender las actividades sustantivas por insuficiencia financiera, no por una huelga ni por un paro voluntario, sino por la escasez real de recursos para operar”, destaca.
La institución informó que actualmente desarrolla un proceso de reingeniería integral en coordinación con la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal, con el objetivo de garantizar la excelencia educativa y la certeza laboral.
Asimismo, indicó que en este esfuerzo participan trabajadores activos, jubilados, sindicato y administración universitaria, bajo criterios de austeridad y transparencia respaldados por auditorías federales y estatales, así como mecanismos internos de rendición de cuentas.
“Cada aula sin poder abrir representa sueños truncados y oportunidades perdidas para miles de jóvenes sinaloenses que ven en la educación pública su única oportunidad de transformar su vida”, expresó la institución en el mensaje dirigido a la titular del Ejecutivo Federal.
Pidieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum sumar el respaldo del Gobierno Federal para asegurar la continuidad de la UAS y fortalecer su papel como referente educativo y motor de desarrollo para Sinaloa y México.