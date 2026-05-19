$!Advierte UAS suspensión de actividades por crisis financiera; pide apoyo a Sheinbaum

La Universidad Autónoma de Sinaloa solicitó públicamente el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para hacer frente a la crisis financiera estructural que atraviesa la institución y garantizar la continuidad de sus funciones sustantivas.

Mediante un desplegado firmado por el Rector Jesús Madueña Molina y difundido este lunes, señaló que en los últimos tres años no ha recibido recursos extraordinarios federales, lo que ha dificultado el cumplimiento de compromisos relacionados con jubilaciones y pensiones.

Aunque reconoció el respaldo del Gobierno del Estado a través de préstamos, precisó que esos apoyos solo han permitido mantener la operación de manera temporal, sin resolver el problema financiero de fondo.

“El apoyo estatal, mediante préstamos, mismos que agradecemos, ha permitido continuar, pero no resuelve el fondo del problema. Hoy enfrentamos el riesgo vigente de suspender las actividades sustantivas por insuficiencia financiera, no por una huelga ni por un paro voluntario, sino por la escasez real de recursos para operar”, destaca.