Advierte Vialidad con cancelar tarjetas estudiantiles de transporte por uso indebido

CULIACÁN._ Ante las constantes irregularidades detectadas en el manejo de las tarjetas de descuento para estudiantes, la Dirección de Vialidad y Transportes del Estado advierte con cancelar este beneficio si identifica un mal uso.

Marco Antonio Osuna Moreno, director del área, informó que han identificados que algunos usuarios incurren en abusos de confianza, tales como prestar su identificación a terceras personas o utilizarla para fines ajenos al traslado escolar, lo cual impacta directamente a los concesionarios del servicio que sostienen este acuerdo tarifario.

“No hagan mal uso de ellos porque, si son detectadas, van a ser retiradas y van a ser canceladas durante el presente ciclo escolar y ya no van a tener derecho a ese beneficio”, señaló.

Para combatir esta problemática, el Gobierno de Sinaloa se apoya en herramientas tecnológicas instaladas en las unidades, que incluyen sistemas de videovigilancia, GPS y un centro de monitoreo inteligente.

Mediante estas cámaras, el personal de supervisión ha logrado detectar casos donde personas con uniformes de trabajo o equipo laboral intentan validar el pago preferencial, confirmando que no son los titulares legítimos de la acreditación.

“Que una tarjeta la quieran usar tres o cuatro personas yo creo que no se vale”, puntualizó el funcionario.

Cuando el sistema detecta una frecuencia inusual de usos en una sola unidad, se activan protocolos de revisión en tiempo real para verificar la identidad de los pasajeros a través de las grabaciones.

Estas acciones buscan garantizar la seguridad dentro del transporte y asegurar que el subsidio llegue exclusivamente a quienes realmente están en proceso de formación académica, desde el nivel básico hasta el universitario.

La autoridad estatal fue enfática al señalar que las consecuencias para quienes realicen un manejo indebido de este beneficio serán severas, incluyendo el retiro inmediato y la cancelación definitiva del plástico por lo que resta del ciclo escolar.

Con esta medida, se pretende fomentar la honestidad y las buenas prácticas entre la juventud, protegiendo al mismo tiempo la disposición de los transportistas para mantener el apoyo económico al sector estudiantil.