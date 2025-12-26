$!Advierten activistas: Precarización en FGE y Poder Judicial frena justicia para mujeres en Sinaloa

La precarización laboral dentro de instituciones como la Fiscalía General del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa dificulta la emisión de sentencias que garanticen justicia para las mujeres, advirtieron activistas.

Ana Cristina Tortolero, integrante de la colectiva Amapas del Norte, señaló que, si bien ha habido cambios en las leyes y en la forma de atender a las víctimas, los recursos y el personal siguen siendo limitados.

“Me ha tocado escuchar testimonios de agentes del Ministerio Público que comparten que, al día, reciben más de 20 casos de violencia, más de lo que pueden soportar. No reciben contención emocional, entonces, por más voluntad y preparación que exista, la manera de actuar se vuelve complicada”.

“A esto se suma que psicólogas que laboran dentro de las instituciones deben brindar hasta siete u ocho sesiones de terapia seguidas y, además, capturar toda la información en la base de datos”, explicó.

Ana Cristina atribuyó la sobrecarga laboral a la falta de personal derivada de presupuestos insuficientes.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, en 2025 la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género recibió 54 millones 275 mil 728 pesos, equivalente al 5 por ciento del presupuesto total de la Fiscalía General del Estado durante ese año.

La proyección para 2026 no es muy distinta: el proyecto enviado por el Gobierno del Estado contempla mil 135 millones 367 mil 806 pesos para la FGE, y 57 millones 577 mil 274 pesos para la Fiscalía Especializada.

Por su parte, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado recibió 790 millones 505 mil 546 pesos en 2025; de ese monto, solo 2 millones 127 mil 615 pesos fueron destinados a implementar políticas institucionales de equidad y perspectiva de género.