CULIACÁN._ Establecimientos que vendan y distribuyan pirotecnia en Culiacán serán sancionados por el bando de policía, reiteró el director general de Protección Civil municipal, Jesús Bill Mendoza Ontiveros.

Indicó que estarán al pendiente de reportes de comercios que ofertan fuegos artificiales para retirar los productos de las calles, así como la estrategia de trabajo que utilizaron en 2022.

“Nosotros hacemos primero la visita, se exhorta que no estén vendiendo, se retira el material y se deja un acta; en caso de reincidencia, ya se aplicaría una sanción privativa o el bando de policía”, explicó Mendoza Ontiveros.

Los artículos decomisados por venta clandestina serán entregados a la Secretaría de la Defensa de la Nación para que los destruyan.

En noviembre, el personal de la paramunicipal realizará recorridos y reforzará las brigadas de concientización para evitar el uso, compra y venta de los artículos típicos de las fiestas decembrinas.

“Hemos estado trabajando en escuelas en brigadas, pero este mes vamos a empezar a trabajar en estos llamados, esta estrategia para que esta temporada decembrina tengamos un buen saldo y no tengamos ningún lesionado por temas de pirotecnia”, dijo el director de PC en Culiacán.

El año pasado, recibieron múltiples reportes de tiendas ubicadas afuera de escuelas que vendían pirotecnia, por lo que mantendrán especial atención en planteles educativos.

Mendoza Ontiveros exhortó a la ciudadanía a no utilizar productos pirotécnicos ni ponerlo a disposición de niños, a fin de evitar tragedias irreparables.

“No nos vamos a cansar nunca de decirle a todo Culiacán que no jueguen con cohetes, eviten darle a sus hijos la pirotecnia. No son un arma, no son un juego, pueden ser letales, les causan daños irreversibles a los niños, al ser humano, a cualquier persona”, exhortó.