Advierten disminución de hablantes de lenguas indígenas en Sinaloa por discriminación

CULIACÁN._ En la entidad se registra una disminución de hablantes de lenguas indígenas, ya que muchas familias han dejado de enseñarlas a las nuevas generaciones por temor a la discriminación o por vergüenza, advirtió Cresencio Ramírez Sánchez, comisionado para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa.

“Debemos tener un respeto mutuo hacia los hermanos indígenas, porque muchos hermanos indígenas ya no quieren hablar la lengua, lo están perdiendo, lo están olvidando, no le enseñen a sus hijos, a sus nietos, porque por la tema de la vergüenza o la discriminación o el racismo”, lamentó.

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, explicó que en Sinaloa existen más de 35 lenguas indígenas con residencia permanente, mientras que en Culiacán se hablan entre 10 y 12.

Ramírez Sánchez indicó que en Culiacán habitan más de 18 mil personas indígenas distribuidas en la ciudad y sindicaturas, mientras que a nivel estatal la población indígena se estima entre 320 mil y 350 mil personas.

“Lo interesante de este estado de Sinaloa es que tenemos más de 35 lenguas con residencia, o sea que ya viven aquí... ya no son los flotantes o los que vienen y se van”, resaltó.

“Aquí aproximadamente estamos hablando de uno número más de uno arriba de 18 mil hermanos indígenas que viven en el municipio de Culiacán. Entonces, a nivel estatal estamos hablando casi más de arriba de como cerca de 320, 350 [mil]”.

El comisionado señaló que entre los grupos con mayor presencia en la entidad se encuentran los yoreme, mayo y mixteco, además de otros como zapoteco, otomí, triqui, purépecha y tepehuano.

Sin embargo, advirtió que incluso comunidades con menor número de hablantes requieren atención para evitar que dejen de usar su lengua.

Explicó que uno de los principales problemas es que muchos hablantes ya no transmiten su lengua a hijos y nietos por experiencias de racismo o discriminación, lo que impacta en la preservación de su cultura, tradiciones y formas de identidad.

El funcionario señaló que la preservación de las lenguas debe comenzar en el núcleo familiar, por lo que llamó a madres, padres y abuelos a comunicarse con los menores en su idioma originario.

“[El aprendizaje de] las lenguas se empieza de la familia... primero están en la familia”.

Asimismo, destacó acciones de promoción y orientación en comunidades indígenas y anunció la implementación de cursos de lenguas indígenas en instituciones públicas, como el Hospital Pediátrico, donde se impartirán clases de otomí, triqui, mixteco y tseltal.

Llamó a la sociedad a respetar y valorar a los pueblos originarios, pues sus lenguas y tradiciones representan una parte esencial de la identidad cultural del País.

“Es necesario que la sociedad en general reflexione sobre el tema de no discriminar a los hermanos indígenas... porque son tienen todo una historia”.