Advierten en Movimiento Ciudadano que importaciones de maíz aumentan mientras cae producción en Sinaloa

Mientras México aumenta su dependencia del maíz importado, Sinaloa enfrenta una caída en la producción y condiciones cada vez más adversas para los productores, advirtió Sergio “Pío” Esquer Peiro, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano.

Durante una conferencia de prensa, Esquer Peiro señaló que las importaciones de maíz pasaron de alrededor de 16.5 millones de toneladas en 2018 a una proyección cercana a 27 millones para el ciclo 2026 -2027, lo que representa un incremento de aproximadamente 64 por ciento.

“Estamos hablando del alimento más importante de México. El maíz es seguridad alimentaria, estabilidad económica y soberanía”, afirmó.

El dirigente de MC atribuyó la crisis del campo sinaloense a una combinación de factores como la sequía, la reducción de la superficie sembrada, los bajos precios internacionales, la falta de certidumbre comercial y la insuficiencia o retraso de los apoyos gubernamentales.

Recordó que hace tres años, durante una de las mayores crisis de sequía, Sinaloa produjo apenas 1.6 millones de toneladas de maíz, mientras que en la temporada más reciente la producción cayó hasta 35 por ciento debido a factores climatológicos, principalmente por la falta de frío.

A esto se suma la desaparición de ASERCA y de mecanismos de comercialización que anteriormente permitían a los productores contar con mayor certidumbre sobre la venta de sus cosechas.

“Los agricultores no estamos pidiendo privilegios ni que el Gobierno nos garantice una utilidad. Estamos pidiendo piso parejo para competir”, sostuvo.

Ante este panorama, Movimiento Ciudadano planteó una política nacional de seguridad alimentaria que contemple definir las necesidades de producción del país, establecer mecanismos plurianuales de certidumbre para los agricultores, reconstruir esquemas de comercialización y administración de riesgos, y reconocer a Sinaloa como una región estratégica para la producción de alimentos.

Esquer Peiro también vinculó la situación del campo con la crisis de seguridad y el bajo desempeño económico de Sinaloa, al señalar que la violencia ha afectado la generación de empleos, la inversión y la actividad productiva.

Afirmó que Sinaloa se encuentra en el último lugar nacional en crecimiento económico, por lo que consideró necesario que el Gobierno estatal concentre sus esfuerzos en atender la inseguridad y la situación económica antes que en otros asuntos políticos.

El coordinador estatal de MC también cuestionó que Morena esté concentrando su atención en el proceso electoral de 2027 mientras persisten problemas de seguridad, producción agrícola y crecimiento económico en Sinaloa.