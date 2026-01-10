Advierten incremento de maltrato animal en Sinaloa; crecen casos de perros baleados y macheteados

CULIACÁN._ Las denuncias por maltrato animal en Sinaloa han aumentado hasta en un 70 por ciento, con un incremento de casos de perros baleados, macheteados y en situación de abandono, reveló Marisela Castaños, lideresa de la Fundación Balto y Togo Bienestar y Rescate Animal, A.C.

La activista detalló que tan solo en lo que va de enero, se han registrado dos casos de perros heridos por arma de fuego, uno en Culiacán y otro en Los Mochis, Ahome, ocurridos con apenas un día de diferencia.

Recordó que entre 2024 y 2025, periodo en que inició la guerra interna del Cártel de Sinaloa, la fundación auxilió a al menos ocho perros baleados, además de cuatro casos de animales atacados con machete.

“Lo que sí ha aumentado un 70 por ciento la denuncia en maltrato y perros baleados este año van dos, el de aquí de Culiacán y el de Los Mochis; un día uno detrás del otro. Un día uno y otro día otro”, alertó.

La lideresa de la fundación subrayó que los animales son “víctimas silenciosas” de la violencia que se vive en la entidad, pues el contexto de inseguridad también ha provocado desplazamiento forzado, abandono y heridas de bala en perros y gatos.

“También ha afectado la ‘narcopandemia’ a los animales con el abandono, el desplazamiento forzado, las heridas de bala”.

En ese sentido, destacó un avance en materia legal, pues en coordinación con la Fiscalía General del Estado se logró que dos animales fueran reconocidos como víctimas de hechos violentos por arma de fuego.

“Ya llevamos dos casos documentados en colaboración con la Fiscalía creando un protocolo para levantamiento del cuerpo, necropsia y pues que ellos investiguen lo que también es el delito de la muerte del animal, no solo la del humano, no solo los hechos violentos, también tienen que trabajar en eso porque no dejan de ser delitos”, puntualizó.

Castaños indicó que actualmente la organización realiza un trabajo de investigación de campo en Culiacán para medir el impacto de la sobrepoblación de animales en situación de calle.

Hasta el momento, dijo, han censado cinco colonias, donde se determinó que por cada ciudadano hay entre 8 y 10 animales viviendo en la vía pública.

“Que la cifra va a ser irreal siempre porque todos los días nacen animales o la gente abandona perritas con perritos, pero sí ha aumentado bastante el abandono”, advirtió.

El pasado martes 6 de enero, un ataque armado registrado en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato, dejó como saldo tres viviendas con impactos de bala y un perrito sin vida, de acuerdo con información difundida por la Fundación Balto y Togo Bienestar y Rescate Animal A.C.

Mediante una publicación realizada en su página oficial de Facebook, la fundación informó que el animal perdió la vida como víctima colateral del enfrentamiento armado ocurrido en la zona.