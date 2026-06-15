Advierten jubilados de la CFE impacto económico por reforma federal de pensiones

Un grupo de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad en Sinaloa expresó su inconformidad ante la aprobación de la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo Federal para eliminar las llamadas “pensiones doradas”, al considerar que esta medida ha impactado los montos que reciben por concepto de jubilación.

Luis Humberto Soto, representante de los jubilados de la CFE en Sinaloa, informó que, tras la aprobación por parte del Poder Legislativo, que establece que ningún jubilado debe percibir ingresos superiores a la mitad del salario de la Presidenta de México, algunos trabajadores retirados han visto afectadas sus percepciones económicas.

“Entonces estamos dando cabida, dejando la puerta abierta para que esto se permita y lo que nosotros exigimos y pedimos y solicitamos en nuestras peticiones, es eso precisamente que se respete la retroactividad”.

Indicó que esta situación no solo afecta a jubilados de Sinaloa, sino también a trabajadores retirados de distintas entidades del País, quienes han manifestado preocupación por las implicaciones de la reforma.

Argumentó que los afectados supera los 70 y 80 años, por lo que ya contaban con esos recursos como un ingreso fijo para cubrir sus necesidades y gastos cotidianos.

“El recorte de la remuneración de un día para otro, la parte de los jubilados que ya tenemos 70, 75 u 80 años, todos con algún padecimiento de salud, pagando medicamentos, pagando gastos familiares fuertes, algunos créditos hipotecarios aún, entonces esos recortes nos imposibilita continuar con eso, la etapa más vulnerable porque no podemos reinsertarnos a la vida laboral, entonces con eso nos deja un estado muy inquieto, muy preocupante”.

Ante este escenario, han iniciado una serie de manifestaciones pacíficas y acercamientos con autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo para solicitar aclaraciones sobre la aplicación de la medida y exponer las afectaciones que, aseguran, ha generado en sus ingresos.

No obstante, Humberto Soto señaló que aún es necesario impulsar modificaciones que garanticen condiciones para los trabajadores retirados, no solo de la CFE, sino también de otras instituciones públicas como Petróleos Mexicanos, Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro.

El representante de los jubilados adelantó que continuarán con las manifestaciones pacificas y gestiones ante las autoridades estatales y federales hasta lograr una solución que proteja sus percepciones económicas, al tiempo que hizo un llamado a los legisladores y funcionarios a analizar a fondo este caso y sus posibles consecuencias para miles de jubilados en el País.