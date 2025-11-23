$!Advierten líneas de autobuses de bloqueos previstos para este lunes por protestas del sector agrícola y transportista

Diversas líneas de transporte terrestre en México emitieron alertas para sus usuarios ante los bloqueos carreteros que transportistas y agricultores han anunciado para este lunes 24 de noviembre, los cuales podrían afectar diferentes rutas a nivel nacional, incluyendo tramos de Sinaloa. Empresas como Autobuses Unidos de Sinaloa, Ómnibus de México y Primera Plus publicaron comunicados oficiales en sus redes sociales, donde recomiendan a los pasajeros anticipar sus viajes para evitar retrasos y contratiempos.

De acuerdo con las compañías, aunque los servicios de este lunes operan con normalidad, podría haber afectaciones en horarios y recorridos. En su mensaje, la empresa de Autotransportes Unidos de Sinaloa, AUS, informó que los bloqueos se prevén en distintos tramos carreteros del estado y zonas aledañas, razón por la cual pidió a los viajeros tomar precauciones y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales. Por su parte, Ómnibus de México Plus señaló que es “fundamental anticipar su viaje para evitar contratiempos”, mientras que Primera Plus reiteró que los servicios continúan sin afectaciones por ahora, pero llamó a sus usuarios a considerar los posibles bloqueos anunciados.

Las empresas pusieron a disposición sus redes sociales y centros de contacto para brindar información actualizada conforme se acerque la fecha. Los bloqueos anunciados forman parte de una movilización nacional convocada por agricultores y transportistas, quienes han advertido cierres en diversas carreteras del País para el día 24. En las últimas semanas el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional de Transportistas han anunciado el inicio de bloqueos carreteros para el 24 de noviembre.