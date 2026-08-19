Advierten productores tomar oficinas de Sader si dejan fuera a 88 productores de Angostura en programa de apoyo federal

Productores advirtieron que tomarían las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en Culiacán, este miércoles si no se resuelve el caso de 88 agricultores de Angostura que quedaron fuera del registro para recibir el apoyo federal al maíz.

Durante la manifestación en las oficinas de la dependencia en Culiacán, Baltazar Valdez Armentía, dirigente de Campesinos Unidos de Sinaloa, explicó que el problema se originó porque la bodega de la empresa de Agroservicios Nacionales (ANSA) habría tenido dificultades para acceder a las plataformas de Sader y registrar a los productores.

Indicó que durante una reunión que tuvieron con Jesús Vega Acuña, delegado de Sader en Sinaloa, éste les informó que los 88 agricultores ya no podrían ingresar al esquema, una respuesta que los productores rechazaron.

“La respuesta de Vega Acuña es que ya no van a poder entrar al esquema y obviamente no lo aceptamos”, advirtió.

“De aquí no nos vamos a mover hasta que no nos traigan la respuesta y además tiene que ser positiva... (de darnos una respuesta negativa) vamos a tomar las oficinas, primer paso, nomás para ir calentando el brazo”, apuntó.

Valdez Armentía pidió la intervención de Raúl Salgado, coordinador general de Operación Territorial de la Sader, quien solicitó tiempo para revisar el caso y buscar una solución.

Valdez Armentía también señaló que continúa lento el pago del apoyo estatal de 400 pesos por tonelada, debido a que el trámite se realiza de manera manual, mientras que algunos productores tampoco han recibido la liquidación de sus cosechas por parte de las bodegas.

Sobre las tarjetas para recibir el apoyo federal de 800 pesos por tonelada, indicó que algunos productores ya las recibieron, pero no tienen recursos depositados.

Por ello, dijo, solicitarán a Sader un informe sobre el avance de los pagos y el número de productores que enfrentan problemas con las tarjetas.

“Estamos muy molestos porque esto es un engaño más de la Secretaría de Agricultura y principalmente de la Secretaría de Agricultura Columba López, porque el día que estuvo repartiendo las las 500 tarjetas iniciales en el auditorio de la Asociación de Agricultores, dijo que venían las tarjetas con el recurso de cada producto. Eso es una mentira, está probado y bueno, es una raya más al tigre”.

“Nosotros vamos a seguir luchando porque a todos los productores se nos pague”.