Advierten que hay desapariciones en Sinaloa que no se denuncian en crisis de seguridad

En medio de la crisis de seguridad que vive Sinaloa, hay muchos casos de desapariciones de personas que no son denunciados por sus familiares, advirtieron colectivos de búsqueda.

Como miembro del grupo Voces Unidas por la Vida, Alma Rosa Rojo Medina, explicó que las causas de esta abstención a presentar las denuncias, van desde el temor o la creencia de las familias, sobre que si no denuncian, es más probable que aparezcan las víctimas.

“El miedo reflejado en las familias que no quieren denunciar, el miedo porque ellos piensan que, con no denunciar, su familiar va a regresar, es lo que pensamos todo mundo cuando recién pasa una desaparición”.

“El miedo es muy grande, y yo entiendo la situación por la que estamos pasando y entiendo el miedo que tenemos, porque todos pasamos por ahí, y en el momento no halla uno qué hacer ni qué decir”, afirmó Alma Rojo.

Abundó que la crisis por desapariciones forzadas presentó una alza a partir del año 2008, como efecto de una pugna del crimen organizado.

Precisó que, desde 2008 hasta noviembre del 2024, la Fiscalía General del Estado contabilizó 4 mil 224 personas desaparecidas, los cuales contrastan con registros de colectivos, que rondan entre en torno a los 6 mil.

Sin embargo, subrayó que los datos oficiales sirven para dimensionar la gravedad de la crisis humanitaria que atraviesa la entidad.

“Hay muchísima más de gente que no ha hecho esas denuncias, por lo tanto no están en las estadísticas oficiales, no sabemos cuánto, nadie sabe cuántos desaparecidos realmente existen, lo que sí sabemos todos es de que hay más de uno que no está contabilizado. Entonces, partiendo de más de uno, pueden ser 100, 200 o no sabemos”, enfatizó Enrique Díaz Terán, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa.