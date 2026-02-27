Advierten que para Sinaloa se esperan hasta 40 grados, mientras la sierra rozará los 10 grados

Mientras que gran parte del territorio sinaloense se prepara para enfrentar una jornada de intenso calor con temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados, las zonas serranas en los límites con Chihuahua se mantienen como el principal punto de atención por el descenso, con pronósticos de hasta 10 grados para el amanecer de mañana.

De acuerdo con el reporte meteorológico matutino de este 27 de febrero, Sinaloa mantiene condiciones atmosféricas estables y cielos despejados, sin embargo, el ambiente caluroso predominará en la entidad, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 36 y 40 grados, acompañadas de rachas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Para la madrugada y el amanecer de mañana sábado, se prevé que el termómetro caiga a rangos de entre 10 y 15 grados específicamente en las zonas de sierra y montaña que limitan con Chihuahua.

En el resto de la entidad, incluyendo municipios como Choix, Badiraguato, Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa municipio, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Cosalá, Culiacán, Eldorado, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, las temperaturas mínimas se mantendrán en un rango más moderado, entre los 16 y 20 grados.

Además del frío serrano, las autoridades meteorológicas alertan sobre la formación de bancos de niebla en los municipios costeros durante las primeras horas de mañana, lo que podría afectar la visibilidad en tramos carreteros.

Pronóstico para Culiacán

Para Culiacán, este viernes se espera un cielo poco nuboso con una temperatura máxima de 32 grados y una mínima que se sitúa en los 14 grados y a pesar del calor vespertino, no se registran probabilidades de lluvia para la ciudad.

Para los próximos días, el pronóstico extendido para Culiacán muestra una estabilidad en las tardes calurosas, pero con un ligero descenso en las mañanas hacia el domingo.

El sábado 28 de febrero se espera un cielo despejado con una temperatura máxima de 33 grados y mínima de 13 grados. Se esperan rachas de viento de hasta 37 kilómetros por hora.

Para el domingo 1 de marzo se prevé un cielo nublado con una temperatura máxima de 33 grados y una temperatura mínima de 12 grados.

El lunes 2 de marzo se espera un cielo poco nuboso con una temperatura máxima de 33 grados y una temperatura mínima de 13 grados.