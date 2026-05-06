Advierten retroceso de transparencia por iniciativa de Rocha

La Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa advirtió que la propuesta impulsada por el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya no representa una mejora en el acceso a la información, sino una vía para beneficiar directamente al Poder Ejecutivo.

Señaló que una de las principales preocupaciones es que la iniciativa excluye a los ayuntamientos, partidos políticos y sindicatos como sujetos obligados a rendir cuentas.

Mientras que en la legislación actual sí están contemplados, en esta propuesta podrían quedar fuera, lo que abriría la posibilidad de que municipios, partidos y organizaciones sindicales queden exentos del ejercicio de rendición de cuentas.

“También está la incertidumbre de la transparencia municipal, porque dejan fuera a los municipios de las autoridades garantes. Esto nos parece preocupante, porque ya lo veníamos advirtiendo desde antes de que se enviara esta iniciativa, que era importante que nos aclararan cómo iba a venir en ese sentido. Ya que, al momento de revisar, a los municipios no se les contempla y no están obligados como autoridades garantes, lo cual los deja exentos de cualquier actividad en materia de transparencia”, expresó Marlenne León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa.

Gustavo Rojo, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán e integrante de RECIAS, comentó que la iniciativa también contempla la ampliación de plazos y la eliminación de incentivos de respuesta.

Es decir, las respuestas a solicitudes ciudadanas de información pasarían de un plazo mayor, lo que implicaría un proceso más lento en el acceso a la información.

“En los derechos humanos que establece la Constitución está el principio de progresividad. Este principio quiere decir que cada ley que se esté promulgando, si deja obsoleta a otra ley, tiene que ser mejor, no peor, como las que estamos analizando nosotros”, afirmó.

León Fontes agregó que uno de los puntos más preocupantes es la desaparición de la Comisión Estatal de Acceso a la Información, la cual pasaría a formar parte de la Secretaría de Transparencia del propio Ejecutivo estatal.

Ambos integrantes destacaron que la red ciudadana solicitará formalmente una audiencia con la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, con el objetivo de exponer de manera técnica y fundamentada las preocupaciones de los organismos de anticorrupción y acceso a la información.