Advierten riesgo de pérdida de lenguas indígenas en Sinaloa

En Sinaloa habitan alrededor de 35 grupos indígenas, de los cuales únicamente tres son originarios de la entidad: los Mayos-Yoremes, una parte de los Tarahumaras y los Tepehuanos, informó Crescencio Ramírez Sánchez, comisionado para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora este 9 de agosto, el funcionario señaló que la presencia de distintos grupos indígenas en el estado ha aumentado debido a la llegada de trabajadores de otras regiones para laborar en los campos agrícolas sinaloenses.

Ramírez Sánchez reconoció que durante los últimos años se han registrado avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas; sin embargo, advirtió que aún existen desafíos para garantizar mejores condiciones de vida y preservar su identidad cultural.

Entre las principales necesidades detectadas durante los recorridos por las comunidades se encuentran el acceso a vivienda digna, mejores vías de comunicación y el fortalecimiento de la infraestructura básica.

Explicó que la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, a través de COPACIS, mantiene programas de apoyo para las comunidades indígenas, entre ellos proyectos productivos, acciones dirigidas a mujeres artesanas, entrega de láminas galvanizadas, granos alimenticios y tinacos.

Además, consideró necesario armonizar la legislación estatal con las reformas federales en materia de derechos indígenas y fortalecer las acciones para que las comunidades conozcan y ejerzan plenamente sus derechos.

No obstante, uno de los principales retos es evitar la desaparición de las lenguas originarias, pues cada vez son menos los jóvenes que las hablan.

“La pérdida de las lenguas indígenas representa uno de los mayores desafíos”, señaló Ramírez Sánchez, quien destacó que la lengua, la danza y la música forman parte de la riqueza cultural de los pueblos indígenas.

El comisionado atribuyó parte de este problema a la influencia de las redes sociales y el uso constante de dispositivos electrónicos entre las nuevas generaciones, aunque consideró que estas herramientas también pueden utilizarse para preservar y difundir las tradiciones.

“Esos aparatos sirven para transmitir nuestra cultura”, sostuvo.

Por su parte, el titular de Sebides, Francisco Javier Barrón Aguayo, afirmó que la dependencia busca fortalecer el respeto hacia los pueblos originarios y trabajar junto con las comunidades para preservar sus tradiciones y mejorar sus condiciones de vida.

En el marco de esta fecha, Copacis llamó a la sociedad sinaloense a combatir la discriminación y reconocer el valor histórico, cultural y social de los pueblos indígenas, así como preservar la diversidad de lenguas y tradiciones que forman parte de la identidad de Sinaloa.