Advierten riesgos para la transparencia en Sinaloa tras reformas en conversatorio en Culiacán

En medio de cambios al sistema de transparencia en México, especialistas y periodistas advirtieron sobre posibles retrocesos en el derecho de acceso a la información, durante el conversatorio “Periodismo y acceso a la información: retos y oportunidades” realizado en Culiacán este jueves.

El evento fue organizado por el Comité de Participación Ciudadana de Sinaloa, en alianza con la Asociación de Periodistas 7 de Junio y la Red Ciudadana Anticorrupción.

Durante la apertura, la presidenta del CPC, Lucía Mimiaga León, señaló que estos diálogos buscan analizar el nuevo escenario legal en materia de transparencia.

Explicó que, aunque el derecho a la información sigue en la Constitución, las recientes reformas cambiaron el modelo institucional que lo garantizaba.

Esto incluye la desaparición de organismos autónomos y la transferencia de funciones a dependencias del Poder Ejecutivo.

“Nos preocupa muchísimo porque estamos hablando del combate a la corrupción también que puede verse muy mermado”, advirtió.

En Sinaloa, dijo, el panorama es incierto tras la eliminación de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública.

Señaló que, a casi un año de las propuestas presentadas por el CPC y organizaciones civiles, aún no hay claridad sobre el nuevo modelo estatal.

La presidenta del CPC consideró que esta falta de definición es grave, al tratarse de un tema de transparencia.

Indicó que el acceso a la información ha sido clave para la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

También destacó el papel de periodistas y organizaciones como “alertadores” de posibles actos de corrupción y abusos de autoridad.

Advirtió que, sin condiciones adecuadas, esta labor podría verse limitada.

“Para que este derecho que está consagrado la Constitución este sea efectivo, es necesario que se tome en cuenta y se dialogue con la sociedad porque no queremos que el derecho de acceso a la información este se limite y que no se afecte, aún más, la libertad de expresión en Sinaloa, que ya pues por desgracia lo hemos vivido en diversas ocasiones”, apuntó.

En el conversatorio participaron Jesús Bustamante, presidente de la Asociación de Periodistas 7 de Junio; Adrián López, director de Noroeste; América Armenta, periodista de investigación; y Scarlett Nordahl, periodista de Revista Espejo.

Además, la mesa fue moderada por Raquel Zapien y la propia Lucía Mimiaga León.

El encuentro reunió también a autoridades, organizaciones civiles, académicos y estudiantes.

Mimiaga León subrayó que el contexto de Sinaloa, marcado por violencia y violaciones a derechos humanos, obliga a que las nuevas leyes consideren la realidad local.

Por ello, llamó a que las reformas se construyan con diálogo y participación ciudadana.

“Nosotros no queremos retrocesos”, enfatizó.