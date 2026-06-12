$!Advierten sobre lluvias fuertes en la sierra de Sinaloa por humedad del Pacífico

La interacción entre un flujo constante de humedad proveniente del Océano Pacífico y un canal de baja presión establecido a lo largo de la Sierra Madre Occidental marcará el ritmo del clima en Sinaloa durante este viernes 12 de junio.
Este fenómeno meteorológico mantendrá cielos de medio nublados a nublados en la entidad, generando condiciones propicias para precipitaciones de variada intensidad, principalmente en la zona serrana.
Para este día se pronostica en los municipios de Choix y Badiraguato, lluvias fuertes con acumulados entre 25 y 50 milímetros.
Asimismo, se prevén lluvias moderadas de 5 a 25 milímetros en El Fuerte, Sinaloa municipio, y las zonas de montaña colindantes con Durango, mientras que para Mocorito, Cosalá, San Ignacio y Concordia se estiman lluvias ligeras.
Contrastes térmicos en el estado
A nivel estatal, las temperaturas mostrarán un contraste marcado entre las regiones, ya que en los municipios del norte y centro el termómetro oscila entre los 34 y 38 grados, las localidades del sur experimentan un ambiente más fresco con máximas de entre 28 y 32 grados.
Adicionalmente, se esperan rachas de viento que podrían alcanzar de 30 a 50 kilómetros por hora en el territorio sinaloense.
Pronóstico extendido para Culiacán
Para Culiacán, este viernes se espera una temperatura máxima de 33 grados con cielo nublado, una mínima de 23 grados y sin probabilidades de lluvia.
Aunque para hoy la probabilidad de lluvia en la zona urbana se mantiene baja, el pronóstico extendido sugiere un cambio significativo para los próximos días.
Sábado 13 de junio: Se prevé un ligero ascenso térmico con una máxima de 34 grados, temperaturas mínimas de 23 grados y cielo nublado sin probabilidad de lluvia.
Domingo 14 de junio: El termómetro descenderá a los 31 grados en temperaturas mínimas, 22 grados en temperaturas mínimas, incrementándose considerablemente la probabilidad de lluvia al 50 por ciento, con una estimación de 12 litros por metro cuadrado.
Lunes 15 de junio: Continuarán las condiciones de nubosidad, una máxima de 30 grados, temperaturas mínimas de 22 grados, manteniendo un 25 por ciento de probabilidad de precipitaciones.