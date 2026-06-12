$!Advierten sobre lluvias fuertes en la sierra de Sinaloa por humedad del Pacífico

La interacción entre un flujo constante de humedad proveniente del Océano Pacífico y un canal de baja presión establecido a lo largo de la Sierra Madre Occidental marcará el ritmo del clima en Sinaloa durante este viernes 12 de junio.

Este fenómeno meteorológico mantendrá cielos de medio nublados a nublados en la entidad, generando condiciones propicias para precipitaciones de variada intensidad, principalmente en la zona serrana.

Para este día se pronostica en los municipios de Choix y Badiraguato, lluvias fuertes con acumulados entre 25 y 50 milímetros.

Asimismo, se prevén lluvias moderadas de 5 a 25 milímetros en El Fuerte, Sinaloa municipio, y las zonas de montaña colindantes con Durango, mientras que para Mocorito, Cosalá, San Ignacio y Concordia se estiman lluvias ligeras.



Contrastes térmicos en el estado

A nivel estatal, las temperaturas mostrarán un contraste marcado entre las regiones, ya que en los municipios del norte y centro el termómetro oscila entre los 34 y 38 grados, las localidades del sur experimentan un ambiente más fresco con máximas de entre 28 y 32 grados.

Adicionalmente, se esperan rachas de viento que podrían alcanzar de 30 a 50 kilómetros por hora en el territorio sinaloense.



Pronóstico extendido para Culiacán