Afectados por altos cobros de energía eléctrica amenazan con tomar casetas en Culiacán

Integrantes del movimiento Ciudadanos a Ciudadanos advirtieron que tomarán las casetas de Costa Rica y Limón de los Ramos si la Comisión Federal de Electricidad no atiende antes del viernes los reclamos por presuntos cobros excesivos en los recibos de energía eléctrica.

Los inconformes señalaron que la principal demanda es que la CFE reconozca las presuntas irregularidades detectadas en los recibos de cientos de usuarios, cuyos pagos, aseguran, aumentaron de forma considerable sin que existieran cambios importantes en el consumo de energía de sus viviendas.

Explicaron que no buscan la cancelación total de los adeudos ni dejar de pagar el servicio, sino que se revisen los cobros que consideran injustificados.

Afirmaron haber documentado casos de familias que pasaron de pagar entre mil y 3 mil pesos por servicio eléctrico a recibir facturaciones de hasta 30 mil y 50 mil pesos.

“Como ciudadanos unidos, porque ahora se nos une Costa Rica, aquí están los representantes de Jesús María, los de Costa Rica están solucionando algo ellos en su comunidad, pero ya nos unimos y decidimos tomar acción. No solamente vamos a cerrar el paso, vamos a tomar casetas”, advirtió Elvira Guevara, integrante del colectivo en Culiacán.

Los manifestantes señalaron que la CFE les ha ofrecido convenios para diferir los pagos hasta en seis meses; sin embargo, rechazaron esa alternativa pues implica aceptar montos que, sostienen, no corresponden a su consumo real.

Indicaron que desde hace casi una semana mantienen bloqueadas las instalaciones de la CFE en la sindicatura de Jesús María, donde impiden el acceso de trabajadores de la paraestatal como medida de presión.

No obstante, aseguraron que han permitido el ingreso cuando se trata de atender fallas que afectan servicios básicos para la población.

“Ahorita tienen los compañeros de Jesús María un bloqueo, pero como no resuelven, tienen hasta el día viernes para resolverles. ¿Qué quiere decir resolver? Que la CFE emita un compromiso donde va a reembolsar el excedente que llegó”, apuntó Guevara.

El movimiento aseguró que la inconformidad ya reúne a habitantes de la zona urbana de Culiacán, así como de sus sindicaturas de Jesús María y Costa Rica, además de la comunidad de Villa Juárez, en Navolato, y del municipio de Eldorado, donde también se reportan recibos con incrementos considerables.

“Somos miles y pues tomas toda la comisarías, los ranchos para allá con nosotros. todos están afectados”, señaló Brígido Lara Quiroz, representante del colectivo de la sindicatura de Jesús María.

Además de las movilizaciones, los ciudadanos informaron que han comenzado a organizar asesorías legales para promover amparos y otros recursos jurídicos contra los cobros que consideran excesivos, con el apoyo de abogados que se han sumado a la causa.

Como parte de la orientación a los afectados, los ciudadanos recomendaron presentar quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor, solicitar la revisión de los medidores y conservar recibos anteriores para comparar consumos y respaldar posibles reclamaciones legales.