$!Afición confía en el Tri previo al choque ante Inglaterra

El domingo no es solo un día de descanso para la afición futbolera, es el escenario ideal para congregarse y apoyar a la Selección Nacional.
En un ambiente de camaradería en los establecimientos locales, los seguidores del Tri ya calientan motores para el enfrentamiento contra Inglaterra, compartiendo sus pronósticos y la emoción de un deporte que han seguido desde la infancia.
Para Alan Murillo, gerente de tienda y apasionado del futbol desde que tiene memoria, la jornada se vive mejor en compañía.
“Aquí con los amigos, relajando, esperando el partido. Se propuso una hora, pero aquí lo estamos esperando con todo”, comentó.
Al ser cuestionado sobre el resultado, Murillo no dudó en dar su pronóstico: México se impondrá con un marcador de dos a cero a favor de México.
Por su parte, el sector académico también se suma a la fiebre mundialista, como es el caso de Salomé, profesor universitario y exjugador de primera fuerza en el ámbito amateur, analizó el desafío que representa el juego del día de hoy.
“El partido se presenta complicado. El equipo inglés es donde se originó el futbol, tiene mucha tradición”, señaló.
Sin embargo, Salomé destacó que la ventaja a favor de México será la gran afición que siempre respalda al equipo.
Coincidiendo con Alan Murillo, el profesor también apuesta por una victoria mexicana de dos a uno a favor de México, siempre y cuando se aplique una buena estrategia en la cancha.
Más allá de la rivalidad deportiva, los aficionados coinciden en que la prioridad es disfrutar el evento de manera sana.
Alan Murillo recomendó a la gente dejarse venir a los puntos de reunión para aprovechar el domingo, a pesar del recordatorio agridulce de que mañana trabaja.
En ese mismo sentido, Salomé hizo un llamado a la prudencia durante los festejos.
“Vivir el futbol como cualquier deporte... festejarlo significa llevarla bien para que no haya cosas que lamentar”, concluyó.