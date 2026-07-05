$!Afición confía en el Tri previo al choque ante Inglaterra

El domingo no es solo un día de descanso para la afición futbolera, es el escenario ideal para congregarse y apoyar a la Selección Nacional.

En un ambiente de camaradería en los establecimientos locales, los seguidores del Tri ya calientan motores para el enfrentamiento contra Inglaterra, compartiendo sus pronósticos y la emoción de un deporte que han seguido desde la infancia.

Para Alan Murillo, gerente de tienda y apasionado del futbol desde que tiene memoria, la jornada se vive mejor en compañía.

“Aquí con los amigos, relajando, esperando el partido. Se propuso una hora, pero aquí lo estamos esperando con todo”, comentó.