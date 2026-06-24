$!Afición contiene el festejo en Culiacán durante primer tiempo de México ante Chequia

El esperado grito de gol se ahogó entre decenas de aficionados que siguieron el partido entre México y Chequia desde un restaurante de Culiacán, donde el primer tiempo terminó sin anotaciones pese a las llegadas generadas por el conjunto nacional.
Desde minutos antes del silbatazo inicial, familias, grupos de amigos y aficionados vestidos con camisetas verdes ocuparon mesas y pantallas para apoyar al Tricolor en su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026.
México llega ya clasificado y con la posibilidad de firmar una fase de grupos perfecta.
Sin embargo, conforme avanzaron los minutos, el entusiasmo fue dando paso a la impaciencia.
Cada aproximación mexicana provocó que los asistentes se levantaran parcialmente de sus asientos, listos para celebrar, pero las jugadas terminaban diluyéndose antes de cruzar la línea de gol.
Los momentos de mayor tensión llegaron en la recta final del primer tiempo, cuando disparos de Julián Quiñones y Roberto “El Piojo” Alvarado generaron la ilusión de abrir el marcador.
Las exclamaciones se mezclaron con expresiones de frustración al ver que el balón terminaba fuera o era rechazado por el guardameta checo.
Al descanso, el marcador permanecía 0-0.