$!Afición contiene el festejo en Culiacán durante primer tiempo de México ante Chequia

El esperado grito de gol se ahogó entre decenas de aficionados que siguieron el partido entre México y Chequia desde un restaurante de Culiacán, donde el primer tiempo terminó sin anotaciones pese a las llegadas generadas por el conjunto nacional.

Desde minutos antes del silbatazo inicial, familias, grupos de amigos y aficionados vestidos con camisetas verdes ocuparon mesas y pantallas para apoyar al Tricolor en su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026.

México llega ya clasificado y con la posibilidad de firmar una fase de grupos perfecta.