$!Afición culichi celebra en la glorieta Cuauhtémoc el pase de México a octavos del Mundial 2026

La afición culichi respondió a la convocatoria y se dio cita la noche de este martes en la glorieta Cuauhtémoc para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador, resultado que le otorgó el boleto a los octavos de final de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Cerca de 200 personas se reúnen en este emblemático punto de la capital sinaloense, donde el ambiente estuvo marcado por banderas de México, cánticos, porras y el sonido constante de los silbatos y cornetas que se sumaron a los festejos.