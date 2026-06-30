$!Afición culichi celebra en la glorieta Cuauhtémoc el pase de México a octavos del Mundial 2026

La afición culichi respondió a la convocatoria y se dio cita la noche de este martes en la glorieta Cuauhtémoc para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador, resultado que le otorgó el boleto a los octavos de final de la Copa Mundial de Futbol 2026.
Cerca de 200 personas se reúnen en este emblemático punto de la capital sinaloense, donde el ambiente estuvo marcado por banderas de México, cánticos, porras y el sonido constante de los silbatos y cornetas que se sumaron a los festejos.
Familias completas, grupos de amigos y aficionados vestidos con la camiseta del Tricolor ocuparon los alrededores de la glorieta para celebrar una nueva clasificación de la selección nacional en la justa mundialista.
Los festejos transcurren en un ambiente de alegría y convivencia, ondeando banderas nacionales para compartir el entusiasmo por el avance de México a la siguiente ronda del Mundial 2026.