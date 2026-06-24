Culiacán

Afición culichi vive con intensidad el duelo de México ante Chequia en el Mundial

Aunque la Selección Mexicana ya aseguró el liderato de su grupo y el pase a la siguiente ronda, cientos de aficionados se reunieron en el bar El Guayabo, en el Centro de Culiacán, para alentar al Tricolor en su tercer compromiso de la fase de grupos frente a Chequia
Belem Angulo |
24/06/2026 19:04
24/06/2026 19:04

La emoción mundialista se hizo sentir este miércoles en Culiacán, donde decenas de aficionados mexicanos se congregaron en el bar El Guayabo, ubicado en el primer cuadro de la ciudad, para seguir las acciones del encuentro entre México y Chequia, correspondiente al tercer partido del Tricolor en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

A pesar de que la selección nacional llegó a este compromiso con el boleto a la siguiente ronda prácticamente asegurado y con el liderato de su sector en sus manos, la afición sinaloense no dejó pasar la oportunidad de respaldar al equipo dirigido por México en un ambiente cargado de entusiasmo, cánticos y expectativa.

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Con camisetas verdes, banderas y accesorios alusivos al combinado nacional, los asistentes siguieron cada jugada del encuentro, celebrando las aproximaciones al arco rival y manteniéndose atentos al desempeño de un equipo que ha respondido a las expectativas durante la primera etapa del torneo.

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El ambiente en el establecimiento fue de confianza, pero también de ilusión, ya que muchos seguidores consideran que el conjunto mexicano tiene argumentos para aspirar a una destacada participación en la fase de eliminación directa.

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Entre aplausos, gritos de apoyo y el tradicional “¡México, México!”, los aficionados demostraron que, más allá de que el pase ya está encaminado, cada partido del Mundial se vive con la misma intensidad.

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