$!Afición culichi vive con intensidad el duelo de México ante Chequia en el Mundial

La emoción mundialista se hizo sentir este miércoles en Culiacán, donde decenas de aficionados mexicanos se congregaron en el bar El Guayabo, ubicado en el primer cuadro de la ciudad, para seguir las acciones del encuentro entre México y Chequia, correspondiente al tercer partido del Tricolor en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

A pesar de que la selección nacional llegó a este compromiso con el boleto a la siguiente ronda prácticamente asegurado y con el liderato de su sector en sus manos, la afición sinaloense no dejó pasar la oportunidad de respaldar al equipo dirigido por México en un ambiente cargado de entusiasmo, cánticos y expectativa.