$!Aficionados comienzan a llegar a ‘La Canasta’ para ver el México contra Inglaterra en Culiacán

Decenas de personas comenzaron a arribar la tarde de este domingo a la glorieta Cuauhtémoc, conocida popularmente como “La Canasta”, para presenciar la transmisión en pantalla gigante del partido entre las selecciones de México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.
Desde antes del silbatazo inicial, familias, grupos de amigos y aficionados con playeras y banderas de la Selección Mexicana empiezan a reunirse en el lugar para apoyar al representativo nacional en un ambiente de convivencia.
La proyección del encuentro fue organizada por integrantes de la sociedad civil con el objetivo de brindar un espacio para que la afición pudiera disfrutar del partido de manera colectiva.
Para garantizar la seguridad de los asistentes, en el sitio se desplegó un operativo integrado por elementos de la Policía Estatal Preventiva, personal de Protección Civil y trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, quienes resguardan el área y coordinan la logística del evento.
Se prevé que la asistencia continúe incrementándose conforme se acerque el inicio del encuentro entre México e Inglaterra.