$!Aficionados comienzan a llegar a ‘La Canasta’ para ver el México contra Inglaterra en Culiacán

Decenas de personas comenzaron a arribar la tarde de este domingo a la glorieta Cuauhtémoc, conocida popularmente como “La Canasta”, para presenciar la transmisión en pantalla gigante del partido entre las selecciones de México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

Desde antes del silbatazo inicial, familias, grupos de amigos y aficionados con playeras y banderas de la Selección Mexicana empiezan a reunirse en el lugar para apoyar al representativo nacional en un ambiente de convivencia.