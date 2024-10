Afilia el PAS a periodista sin su consentimiento; Tesin pide que el partido pida disculpas

CULIACÁN._ El Partido Sinaloense afilió sin su permiso y utilizando documentos personales al periodista Jesús Rojas.

El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa determinó que el partido pida disculpas al periodista por utilizar documentos personales para inscribir sin permiso al comunicador a las filas de su partido.

Además de la disculpa el partido deberá señalar que el periodista nunca estuvo afiliado de manera legal a las filas del partido.

De acuerdo a la relatoria de los hechos, el caso fue iniciado desde el 2023.

“Quienes tenemos espacios de opinión, podemos ver mermada nuestra credibilidad por la afiliación partidista. En ese sentido, yo no había solicitado nunca afiliarme a ningún partido, y aparecer en uno de ellos, atentaba contra mis derechos políticos y de libre asociación”, informó el periodista en un comunicado.

En el comunicado el periodista exhorta a la ciudadanía a revisar sus afiliaciones políticas, ante la posibilidad de que un partido les haya afiliado sin consentimiento.

“Mi llamado es a que los ciudadanos revisen su afiliación partidista, en el camino he conocido muchos casos de afiliaciones indebidas pero la falta de asesoría jurídica o de acción de los órganos electorales, impide hacer justicia a quienes no tiene partido y a chaleco los afilian. La militancia y no militancia es un derecho, cada quien es libre de afiliarse. Ser afiliado sin consentimiento es una grave transgresión a la democracia”, expone.