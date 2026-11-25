CULIACÁN._ El Grupo Interinstitucional y cuerpos de emergencia afinaron la coordinación para garantizar la seguridad en próximos eventos masivos, con lo que buscarán mejorar la respuesta a solicitudes de apoyo.

Durante la mesa de trabajo, los participantes subrayaron la relevancia de una planeación anticipada para cualquier actividad. Esto asegura un ambiente tranquilo y mejora la respuesta a las solicitudes de apoyo de organizadores que requieren presencia de autoridades de seguridad y rescate, señalaron los participantes.

Estas reuniones se enmarcan en los esfuerzos continuos de las autoridades de Sinaloa por fortalecer la seguridad pública. La coordinación interinstitucional es fundamental para garantizar la protección de la ciudadanía en eventos que congregan a un gran número de personas, en un estado con un historial de desafíos en materia de seguridad.

En la reunión participaron el Grupo Interinstitucional, Protección Civil Estatal, Protección Civil Municipal, Cruz Roja, cuerpos de Bomberos y el Centro Regulador de Urgencias Médicas. Las instituciones compartieron propuestas para mejorar el respaldo a eventos programados para el próximo año.

Mantener una coordinación permanente entre las corporaciones de seguridad y rescate es indispensable para realizar eventos masivos y brindar la seguridad necesaria a los asistentes, expusieron las autoridades presentes.