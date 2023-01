El Diputado Adolfo Beltrán Corrales descartó que el Congreso del Estado tenga una persecución política contra el ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, como lo expuso el ex Presidente Municipal en una carta dirigida al Gobernador Rubén Rocha Moya.

“No es persecución política, es aplicación de la ley y lo mismo que señalé ayer y antier, es lo mismo que se hizo con estos alcaldes, es lo que se tiene que hacer con todos aquellos que no hagan buen uso de recursos, se tiene que presentar por parte de la Auditoría y la Fiscalía tiene que integrar las carpetas”, afirmó el Legislador local sin partido.

“No podemos seguir promoviendo la impunidad por falta de acción de las instituciones”.

El pasado 11 de enero trascendió una carta de Estrada Ferreiro dirigida a Rocha Moya en la que expuso que lo ha buscado por diversas vías, pero no ha tenido éxito.

Le solicitó al Mandatario estatal que pare la persecución política para inhabilitarlo, utilizando al Congreso del Estado y a la Fiscalía General del Estado.

“No hay persecución política por parte del Congreso, que es la institución de la que yo formo parte, nosotros estamos siguiendo los procedimientos”, reiteró Beltrán Corrales.

Anunció que en la denuncia contra el ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, la carpeta de investigación ya fue cerrada y están en espera de noticias por parte de la FGE.

“Y en el caso de ‘El Químico’ que fue llamado al gabinete, eso no lo exime de ninguna consecuencia y en los próximos días vamos a ver si fue privilegiado con eso o no, yo no considero que haya sido un privilegio o una concesión, o inmunizarlo precisamente para el tema de aplicación de la ley”, dijo.

“Estamos a la espera para que la Fiscalía radique la solicitud aquí al Congreso para el juicio de procedencia”.