Afirma Alcalde de Culiacán que no hay plan de privatizar la basura; manifestación, orquestada por diputados, dice

“Esa manifestación que está en el Ayuntamiento ahorita la convocaron los diputados del Congreso del Estado. Los que han dado la cara son Pedro Lobo y el panista ese reciclado, Beltrán, y no me acuerdo quién más... pero bueno”, dijo, acusando a los diputados Pedro Alonso Villegas Lobo, de Morena, y Adolfo Beltrán Corrales, del PAN.

CULIACÁN._ No existe una estrategia para el tratamiento de la basura de Culiacán que contemple contratar una empresa privada para gestionar los rellenos sanitarios, informó el Presidente Municipal, Jesús Estrada Ferreiro.

“Eso es grilla política corriente, no hay ninguna privatización de ningún basurón. No sé qué andan buscando, nada más es para hacer mitote”.

En cuanto a las motivaciones de los pepenadores para manifestarse reconoció que el tema sí se ha abordado por parte de la autoridad municipal.

“Ha habido comentarios, la Ley nos obliga a hacer eso, no es un asunto personal ni de administraciones, es una obligación constitucional prácticamente hacer eso, darle un tratamiento adecuado a los residuos sólidos”, comentó.

Desde el lunes a las 9:00 horas, pepenadores pertenecientes a la Cooperativa Progreso mantienen un plantón a las afueras del Ayuntamiento de Culiacán, en protesta contra la medida de privatizar los rellenos sanitarios, pues temen perder sus empleos.

Los manifestantes son un diverso grupo de al menos un centenar de personas, entre varones jóvenes, señoras de la tercera edad y hasta niños.

“Hay gente muy pobre ahí que la cargan alborotada. ¿Saben qué va a pasar? Que no depositemos la basura ahí. Quieren que me enganche con ello, no vale la pena”, mencionó Estrada Ferreiro.