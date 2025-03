Afirma Alcalde que hay seguridad para acudir a las sindicaturas de Culiacán en Semana Santa

CULIACÁN._ Hay seguridad para que los ciudadanos visiten las sindicaturas de Culiacán en Semana Santa, aseguró el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, en medio de una jornada de reactivación económica realizada el sábado en Imala.

- Para esta Semana Santa, ¿la gente puede estar segura en las sindicaturas de Culiacán? ¿Pueden ir a visitarlas?

- Sí, y era importante trabajarlo de manera coordinada porque el sábado pasado, hace una semana, estuvimos aquí [en Imala] la Secretaria de Turismo, Mireya [Sosa] y nosotros. Había un solo restaurante abierto. ¿Qué pasa? No abren porque no viene gente, la gente que viene no vuelve porque están cerrados los restaurantes, por eso era importante que lo trabajáramos de manera coordinada, de manera conjunta para generar un entorno seguro.



”También que haya una agenda cultural y que los comerciantes, los trabajadores de aquí a partir de las dinámicas, porque hoy se hicieron dos dinámicas, una rodada ciclistas y una rodada de motociclistas más la invitación de la familia en general, pues eso nos va a provocar que esto vaya caminando poco a poco”, agregó.

Para estas jornadas de reactivación, Gámez Mendívil señaló que habrá al menos 100 elementos de seguridad entre fuerzas federales, estatales y municipales, que resguardarán el trayecto, así como a Imala.

“Deben de ser más de 100 elementos, entre Guardia Nacional, fuerzas federales, Sedena, Policía Estatal, Policía Municipal y Policía de Tránsito. Van a estar fijo y en movimiento en toda la carretera”, comentó.

El Alcalde apuntó que para Semana Santa, en la sindicatura de San Lorenzo proyectan dar promoción a balnearios naturales que se crean por el río.

“Tuve una reunión con la síndica de San Lorenzo porque en el río San Lorenzo, ahora pare Semana Santa es un balneario natural donde toda la gente que vive en esa zona acude, disfruta del río. Ya empezamos a hacer un trabajo coordinado. Vamos a seguir trabajando en este tipo de actividades”, apuntó.

Tras más de seis meses de que estalló la crisis de inseguridad en Sinaloa, las zonas rurales en que se encuentran algunas sindicaturas de Culiacán han sido focos de violencia.

En este sentido, el Alcalde destacó que es necesario recuperar los espacios y que los habitantes de estas zonas se vean beneficiados por el turismo.

“Sabemos bien que el conflicto no ha concluido, ahí están los testimonios, los hechos que todavía vemos estos hechos violentos, pero también es importante que en medida de nuestras posibilidades vayamos recuperando espacios sobre todo por lo importante que es para la gente que vive aquí, que depende del turismo y también por un tema de salud social, poco a poco ir recuperando nuestros espacios familiares”, manifestó.