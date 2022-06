Afirma Gobernador que está resuelto el caso de Luis Enrique Ramírez; se halló con dificultades al salir de su casa, dice

El Gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que el crimen contra el periodista Luis Enrique Ramírez, asesinado el pasado 5 de mayo, ya fue resuelto, que hay dos órdenes de aprehensión giradas.

Además el mandatario adelantó que Luis Enrique fue víctima de la delincuencia común, que se enfrentó a las dificultades que lo llevaron a ese trágico final la madrugada del día 5.

Pero antes, el Gobernador respondió a Loza Ochoa, a quien se refirió como su compadre, que nada más se dedica a criticar, sin saber nada.

“Quiero decirles que como nunca es un asunto resuelto completamente, y bien. Óscar Loza no tiene otro universo, más que andar criticando, no sabe, no tiene idea, y disculpen porque es mi compadre, pero no tiene idea, nosotros no salimos al público con las órdenes de aprehensión, si no las hubiera dado el Poder Judicial”, expresó.

“La Fiscal la solicita y las obsequia el Poder Judicial, pero no las da si no estuviera lo suficientemente juzgado, pero además está resuelto el caso”.

Señaló que necesitan sacar en menor tiempo el tema, porque se tenían qué unir todos los cabos que se tiene. “Ahora sí”, dijo.

Un reportero le preguntó directamente al Gobernador si se trataba de delincuencia común.

“Sí, fue otro circunstancia que se presentó. Fue una circunstancia que se presentó en el momento que él salió de su casa, y se encontró con las dificultades, pero no tiene qué ver con la delincuencia organizada”, expresó.

El Gobernador también reveló que son hombre y mujeres lo que tienen la orden de aprehensión.