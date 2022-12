Afirma Jhenny Bernal que ya buscó al Gobernador y no le responde

CULIACÁN._ La directora del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, Jhenny Judith Bernal Arellano, aseguró que ya buscó varias veces al Gobernador Rubén Rocha Moya para hablar sobre el presupuesto y la operatividad del instituto y no ha tenido respuesta.

La directora del instituto había solicitado un presupuesto de 24.5 millones de pesos para el ejercicio del 2023, sin embargo el Congreso del Estado solo le asignó 12 millones.

“Hasta el día de hoy el señor Gobernador no me ha recibido, lo solicité desde que tomé protesta, el Secretario de Gobierno él sí me ha recibido y he estado en comunicación y acercamiento con el Secretario de Seguridad Pública por el tema de los apoyos de la vigilancia policial”, declaró.

“Esto te da mucho de qué pensar, yo he tratado de acercarme a él en un ánimo de colaboración si bien es cierto no soy subordinada del Gobernador, pues soy una institución del Estado. El hecho de que seamos autónomos no implica confrontación, al contrario implica colaboración, por eso mi intención de acercarme”.

El recorte del 50 por ciento en el presupuesto solicitado afectará al instituto en su crecimiento, pues se tenía pronosticado la apertura de dos oficinas de atención en el norte y sur del estado, mismas que quedarán pendientes para el 2024.

“Ahorita somos ocho personas las que estamos trabajando, por su puesto esto va a limitar el presupuesto en no abrir oficinas ni en el norte ni en el sur, este año vamos a quedarnos en el centro, porque es un instituto que va empezar de cero de comprar un lápiz hasta un escritorio”, lamentó Bernal Arellano.

El presupuesto de 12 millones de pesos se destinará principalmente a medidas de seguridad y atención para los periodistas y activistas que lo soliciten por situaciones de riesgo, informó la directora del Instituto.

“Tengo que priorizar necesariamente atención en las medidas y este fondo de asistencia social, necesito tener recurso para poder proteger y apoyar a las personas que lo requieren que van desde apoyo para sepultura o para sacar del estado”, informó.