Afirma Mario Zamora que funcionarios de Morena lo apoyan rumbo a 2027

El Diputado federal del PRI, Mario Zamora Gastélum, aseguró que funcionarios de Morena, incluidos alcaldes y diputados, lo han buscado para expresarle su respaldo ante su intención de contender por la Gubernatura de Sinaloa en 2027.
Durante un desayuno con medios de comunicación, el priista afirmó que integrantes de gobiernos emanados de Morena se han acercado a él en privado para manifestarle que están de acuerdo con su proyecto político.
“Hay muchos funcionarios de Morena que nos están ayudando a nosotros, que me buscan, que me hablan; funcionarios del Gobierno estatal, funcionarios de los gobiernos municipales, alcaldes, diputados. Hay muchos que me dicen: ‘Mario, estamos contigo’”, afirmó.
Zamora Gastélum sostuvo que algunos de estos funcionarios incluso le han pedido organizar reuniones con otros integrantes de Morena que también simpatizan con su proyecto, aseguró.
“‘No lo puedo decir públicamente. Oye, Mario, busca a fulanito porque te quiere hacer una reunión’”, relató.
El Diputado federal no identificó por nombre a ninguno de los funcionarios que, según su dicho, le han expresado respaldo, por lo que sus afirmaciones no permiten determinar públicamente quiénes serían esos servidores públicos ni si existe algún acuerdo político formal con ellos.
Zamora Gastélum relacionó este supuesto respaldo con la situación que atraviesa Sinaloa en materia de seguridad y economía y sostuvo que existe inconformidad incluso dentro de sectores de Morena.
El priista afirmó que está listo para participar en el proceso electoral de 2027 y que busca construir un frente que reúna a partidos de oposición y sociedad civil.