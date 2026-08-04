Afirma PAN Culiacán que estrategia de seguridad en Sinaloa ‘no está funcionando’ y acusa al Gobierno de negar la realidad

El Comité Directivo Municipal del PAN en Culiacán aseguró que la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de Sinaloa para atender la crisis de violencia “no está funcionando” y acusó a las autoridades de minimizar la situación de violencia que enfrenta el Estado.

Durante una conferencia de prensa este martes, el presidente del PAN en Culiacán, Eduardo Ortiz Hernández, criticó que las declaraciones de la Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, sean que la estrategia de seguridad está dando resultados.

“Eso es parte de los cantos de las sirenas que les comentaba, les dicen eso para que la gente lo crea”, expresó.

La secretaria general del comité municipal, Elvia Iribe, afirmó que las cifras de violencia contradicen el discurso oficial.

“Es lamentable, es patético, es vergonzoso... pero lo más vergonzoso, como madre de familia, como mujer, como trabajadora, es que todavía tengan la desvergüenza, la desfachatez de decir que la estrategia, a pesar de las cifras no está fallando”, expresó.

La dirigente sostuvo que, de acuerdo con los datos expuestos por el partido, en lo que va de 2026 se han registrado 45 mujeres asesinadas y recordó los casos recientes de menores de edad víctimas de la violencia.

“Díganselo a las mamás de los 11 menores de edad de entre 14 y 17 años que van muertos a la fecha... pregúnteles si realmente la estrategia está funcionando”, declaró.

Iribe también cuestionó la actuación de la Alcaldesa provisional de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, ya que que no han observado acciones concretas para atender la crisis de seguridad en el municipio.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales a reconocer la situación que vive Sinaloa y atender la problemática con resultados.

“No estamos pidiendo cosas extraordinarias y lo mínimo que podemos hacer es que por favor no nos mientan”, manifestó.