Afirma PAN que se necesita más presupuesto para reforzar seguridad en Sinaloa

El Partido Acción Nacional en Sinaloa afirmó que se requiere de mayor presupuesto para reforzar la seguridad y combatir la ola de violencia que atraviesa el Estado desde hace más de dos meses.

La dirigente estatal y Diputada local, Roxana Rubio Valdez, acusó un abandono de parte de las y los representantes de Sinaloa en las diferentes cámaras del Congreso de la Unión, ya que no impulsaron un mejor presupuesto para la entidad de cara al ejercicio fiscal 2025.

“Sordos, ciegos y mudos para lo que les conviene, pero en sus manos está, más en sus manos que en las de la oposición, en ayudar. ¿Qué no dicen que quieren mucho al Gobernador? El Gobernador necesita apoyo económico para echar a andar muchos programas y que no se le esté incendiando pues todo el Estado”.

“Hay 2.8 por ciento menos que el año pasado, con el PAN sí le iba bien a Sinaloa, y lo digo con conocimiento de causa. Con Malova el PAN le etiquetó bastante, con Quirino le etiquetó bastante, ¿cómo es posible que ahora que gobierna Morena, que tiene todo el poder, le vaya mal a Sinaloa?”, señaló Rubio Valdez.

Admitió que, comparado con el inicio de esta ola de violencia, ha habido mejoras en materia de seguridad, pero eso no implica la eliminación de los hechos de alto impacto, como la destrucción de 65 cámaras de videovigilancia en Culiacán, a cargo de civiles armados.

En ese sentido, reiteró la necesidad de destinar mayor recurso a nivel federal y local, con miras a robustecer el aparato de seguridad de Sinaloa, además de mejoras en la estrategia para restaurar la paz.

“Necesitan una mejor estrategia y no tanto número alegre. Nosotros hemos estados en reuniones con el Secretario de Seguridad, efectivamente ha habido avances, no lo puedo negar porque no estoy ciega a las cosas, pero sí, ya ves lo que pasó con las cámaras”.

“Se ocupa presupuesto, se ocupa de verdad una estrategia para que Culiacán, sobre todo Culiacán, salga adelante. Ya se venía pacificando todo, y de repente con el tema de las cámaras, con el tema de la quema de restaurantes, es lamentable”, criticó la Diputada Roxana Rubio.

Con motivo del Tercer Informe de Labores del Gobernador, Rubén Rocha Moya, garantizó que como partido de oposición, le interrogarán en torno a las estrategias y resultados en el combate a la violencia, así como sobre las deficiencias presupuestarias.

“Sí vamos a cuestionar al Gobernador en el tema de la seguridad, vamos a cuestionar al Gobernador en el tema de por qué se está dejando que le llegue tan poquito a Sinaloa, vamos a cuestionar eso porque él tiene todo el Senado, tiene una aliada que se supone que es la Presidenta Claudia Sheinbaum, y siento que no le está ayudando a Sinaloa”, dijo.