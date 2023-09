CULIACÁN._ El Diputado local, Ricardo Madrid Pérez, dijo no estar buscando una candidatura por su adhesión al proyecto de la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo.

“No vengo a ocupar el espacio de nadie y mi respeto para todos los militantes del movimiento”, aseguró.

“Simplemente vengo a aportar porque me interesa que a Sinaloa y a México les vaya a bien, y le siga yendo bien”.

El Legislador, al igual que otros ex priistas que fueron presentados en el evento de Sheinbaum en Culiacán, fue abucheado por los militantes de Morena, situación que consideró respetable, pero que no lo intimidó.

“Por supuesto que la gente que viene acompañando este movimiento de muchos años, pues empieza a tener sus dudas, por qué, para qué”, dijo.

Madrid Pérez afirmó que ya presentó su renuncia como militante en el PRI, partido que ya había iniciado un proceso para expulsarlo, en el que no le dejaron defenderse, según dijo a medios de comunicación.

“Entonces nos dimos cuenta que no podemos estar donde no nos quieren, nos dimos cuenta, que no podemos seguir contribuyendo a un partido que ha perdido esa esencia”, expresó.