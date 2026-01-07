Afirma Rocha Moya que comercios bajo amenaza están integrados a vigilancia estatal

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que los negocios que han sido señalados en listas difundidas a través de redes sociales como posibles blancos de ataques están incluidos en el operativo integral de seguridad que se implementa en la entidad.

Durante una entrevista, el mandatario estatal indicó que ningún comerciante se ha acercado de manera formal ante las autoridades estatales para solicitar apoyo específico tras la circulación de estas listas, las cuales han generado preocupación en distintos sectores.

Rocha Moya reconoció que dichas listas han sido difundidas abiertamente en redes sociales y que su contenido ha sido observado por las autoridades como parte del análisis de la incidencia delictiva.

Señaló que el Gobierno del Estado revisa de manera constante los hechos relacionados con la seguridad y la información que circula en plataformas digitales.

Respecto a un establecimiento que fue relacionado con estas amenazas, el Gobernador aclaró que no se trató de un ataque armado, sino de un incidente de intimidación ocurrido al interior del negocio. Explicó que, derivado de ese hecho, el establecimiento fue cerrado de manera temporal, con el objetivo de realizar las revisiones correspondientes.

El mandatario estatal añadió que, hasta el momento, no se cuenta con información concluyente que permita determinar el origen o las causas de las amenazas que han circulado en redes sociales.

Indicó que este tipo de situaciones continúan bajo revisión por parte de las autoridades competentes.

Rocha Moya reiteró que el esquema de seguridad vigente es de carácter integral y que no se limita a sectores específicos, sino que se aplica de manera general para la protección de la población y de las actividades económicas en Sinaloa.