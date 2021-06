Afirma Rocha Moya que el respaldo electoral que recibió lo obliga a no fallarle a los sinaloenses

CULIACÁN._ El virtual Gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se dice comprometido a no fallarle a los ciudadanos, pues precisa que fue el candidato que recibió la mayor votación en todo el País en las elecciones de 6 de junio, con casi el 57 por ciento.

En comunicado, agrega que también buscará conducir con humildad la transformación en el estado.

“Estamos contentos con el resultado, ha habido una generosidad del electorado en Sinaloa y nos ha apoyado de manera muy contundente, pero eso nos obliga a recibir esto no con soberbia, no con prepotencia, hay que recibirlo como la magnitud del compromiso que tenemos con los electores, necesitamos responderles, no podemos fallarles”, afirmó.

Rocha Moya recalcó que los electores manifestaron un ansia de cambio en Sinaloa y esta transformación la conducirá con humildad, con mucho vigor y determinación, y con acercamiento a la población que le ha dado el apoyo para conducir los destinos de la entidad a partir del 1 de noviembre próximo.

Respecto a cuál será su prioridad al asumir el cargo de Gobernador, destacó que lo primero será restaurar todo el sistema de salud, pues la pandemia ha expuesto que es importantísimo atender este renglón, apunta el comunicado.

“Hay otras prioridades, como la obra social, porque importa mucho que tengamos el entorno inmediato de la gente en buenas condiciones para mejorar la calidad de vida y, por supuesto, instalar el Estado de Bienestar que nos permita acercar los apoyos a la población y, sobre todo, sacar de la pobreza a miles y miles de familias, que en Sinaloa suman un total de un millón personas, importa mucho atender el aspecto social y humano”, agregó.

El abanderado de Morena y el Partido Sinaloense afirmó que en lo que se refiere al combate a la delincuencia organizada no será un Gobernador omiso y, por ello, se está elaborando una estrategia estatal debidamente vinculada a la estrategia del Gobierno federal.

Este domingo 13 de junio, Rocha Moya recibirá de parte del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa la constancia de mayoría que lo acredita como el candidato ganador de la elección del 6 de junio y, por tanto, Gobernador electo.