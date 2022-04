Afirma Rocha Moya que ‘no es tan fácil’ solicitar consulta de Revocación de Mandato para gobernadores

Después de haber dado a conocer el interés por enviar una iniciativa de ley para promover la consulta de revocación de mandato para gobernadores, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señaló que todavía no se ha mandado nada al Congreso del Estado y que no está tan fácil.



- Gobernador, ¿ya mandó la iniciativa al Congreso del Estado para que usted se someta a una consulta al pueblo?

- No, todavía no, no estén tan apurados, no te creas. Qué es lo que ocurre, es que ya revisamos la Ley General, la modificación a la Constitución en esa materia, entonces no está tan fácil. No podemos legislar por encima de la Constitución General, entonces necesitamos verla.



El mandatario estatal explicó que en la modificación de la Constitución y de la propia Ley de Revocación se habla de que un determinado número de ciudadanos, o los diputados, tendrían que solicitarla.

“En mi opinión, no comparto eso y eso de que haya un porcentaje para que sea vinculante tampoco lo comparto porque a veces no solamente resulta obstáculo para que se hagan las cosas, acuérdense que se tuvieron que levantar miles de firmas para solicitar que se hiciera la revocación de mandato, cuesta mucho eso la gente se mueve, hacer, etcétera y es un obstáculo”, comentó.

“Entonces, necesitamos ver, pero aún con eso nosotros no podemos modificar lo que existe a nivel nacional, tenemos que atenernos a la legislación nacional. No es una cosa que podamos hacer libremente”.



- ¿Y qué rutas hay para hacerla, gobernador, para tropicalizarla digamos aquí?

- Lo primero es, si lo queremos hacer rápido es atenernos a todas esas trabas. Si yo les quiero dar una respuesta política les digo saben qué vamos a hacer todo eso, para que pueda haber revocación necesita que la pida el tanto por ciento de ciudadanos o que dos terceras partes del parlamento, etcétera y luego decir que solo se puede hacer de manera separada de las elecciones, es otro tema. Eso te cuesta mucho, no tiene caso eso.



“Lo que habría que hacer es una ley más suelta, menos obstruyente de la consulta, es decir, que se haga... somos 32 gobernadores, 31 y una jefa de gobierno, pero somos electos todos. A mitad de sexenio sería bueno que le preguntara a la gente cómo va y como no te representa mucho problema más que metes una boleta más y cualquiera otra cosa puede representar. Hay que quitar, evitar los obstáculos para que se haga la consulta”.

Sobre si esto ya no sería viable, el Gobernador comentó que sí tiene que ser viable y que no tiene la menor duda de que se va a avanzar en la legislación nacional, “hubo muchas trabas, a mí me tocó todo ese período todavía en la Legislatura.”, dijo.

El pasado 10 de abril, Rubén Rocha Moya antes de llevar a cabo su voto en la consulta de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador externó su inquietud por proponer una consulta de revocación de mandato para gobernadores.

En ese momento el mandatario estatal señaló que él estaría dispuesto a someterse a este tipo de consulta y que lo más pronto posible es que enviaría la iniciativa al Congreso del Estado.