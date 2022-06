Afirma Rocha Moya que no habrá persecución política contra Estrada Ferreiro

El Gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que no habrá persecución política contra el ex Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, a quien le fue retirado el fuero el viernes pasado por solicitud de la Fiscalía General del Estado.

“Quien persigue los delitos, o sea, quien persigue finalmente es la Fiscalía, en eso yo no me comprometo porque si alguien es citado y no está aquí, y no viene, y eso pues la Fiscalía tiene que buscar la forma pero esa es una persecución judicial porque se llama persecución penal”, dijo.

“Pero de lo que sí debe quedar claro es que no va a haber persecución política”, recalcó el Gobernador.

En la conferencia de prensa semanera, Rocha Moya aprovechó para felicitar a la FGE, el Congreso del Estado y el Cabildo de Culiacán.

“Por esta conjunción de esfuerzos institucionales para que se diera lo que ocurrió que fue la declaratoria de procedencia en el caso de ex Presidente”, dijo.

“No celebro para nada”, agregó.

Rocha Moya señaló que no hay órdenes de aprehensión en contra de Estrada Ferreiro, y queda habilitado para volver en sus derechos políticos.

“En este momento pues tiene él sus derechos políticos plenos, todo dependerá de sus investigaciones”, expuso.

“Acuérdense que ahí hay un problema de desvío de recursos”, añadió el mandatario estatal.