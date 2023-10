- No, es una crítica mal intencionada.

“No pues, eso ocurre, y ahora que hay las redes y que estamos en periodo electoral, no falta quién... nuestros adversarios. Si algo he hecho es cuidar precisamente ese tema. Pero ocurre, ni modo, para eso hay que resistir, para eso somos Gobierno”, manifestó.

El pasado 2 de octubre, a pregunta expresa sobre un caso de agresión sexual al interior de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa, el Gobernador expuso estar enterado del caso y que ofreció proteger al presunto acosador.

“Es acosador pero sexual. Ya le di la oportunidad yo ‘a ver, vete a un lugar distinto, yo te voy a proteger, pero donde no quiero que hagas lo mismo’ porque él estaba en el Centro de Justicia, no queremos acosadores de ningún tipo, y no es problema de Tere (Guerra), el problema es que Tere es su área. Entonces, es acoso, sí, pero el origen de ese acoso es que es acosador”, dijo Rocha Moya ese día.

“Él quiere estar donde mismo porque ahí es donde acosa. Ya está probado que acosa sexualmente a las mujeres. No lo hemos cambiado de área, yo le ofrecí cambiarlo a un lado donde haya puros machos como él para que no haya problemas”.

Este domingo el Gobernador aclaró que su comentario fue sacado de contexto, sin embargo, reiteró la palabra “proteger”.

“Yo lo que les dije fue quise protegerlo cambiándolo de lugar, y no quiso, y por eso lo dimos de baja”, dijo ante medios de comunicación.