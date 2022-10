Afirma Rocha Moya que solo saludó ‘por cortesía’ a ex gobernadores priistas reunidos con Adán Augusto

CULIACÁN._ Después de que circulara una foto del Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y el Gobernador Rubén Rocha Moya con ex Gobernadores priístas como Juan Millán y Jesús Aguilar en un restaurante de Culiacán, el Mandatario estatal señaló que esto fue por mera cortesía y que alrededor de esta imagen no existe ninguna polémica.

“Mira hay hasta uno morenista, diputado trasnochado, que critican a Merary, que por qué, ella se puede tomar una foto con cualquier ciudadano. Fuimos a comer a un restaurante y ahí estaban en una mesa este dos ex Gobernadores, el ex Gobernador Millán y el ex Gobernador Aguilar Padilla, y se arrimó y saludó. Yo lo fui a saludar”, comentó.

“Entonces pues, saludamos como buena cortesía y el Secretario de Gobernación también los saludó, también los conoce. En el momento que estaban tomando la fotografía alguien decía: “tráiganle la tarjeta para la afiliación”, decían, este alguien”, dijo.

El Mandatario estatal resaltó que no existe polémica alguna detrás de este encuentro fortuito, y que no debería ser algo criticable tampoco para la dirigencia de Morena en el estado.

“Pero no tiene sentido esto, o sea, es que no se han dado cuenta, algunos vuelvo a decir, hay un diputado de Morena que critica a Merary, que porque estuvo hola y hola, le dije, Merary ven pa’ acá, ahí estaba ahí, y le dije por una razón, más que una mujer estaba ahí, que es nieta creo, de Sánchez Celis, que se arrimó y que estaba en otra mesa, entonces la polémica, ¿qué polémica?, no, esté no hay nada”, expresó.

“Ahí se anduvo hablando del Primor, porque hay alianzas con el PRI, ¿qué alianzas?, ¿legislativas?, la reforma constitucionales están saliendo por esas alianzas, pero eso no significa que vaya a terminar en algo orgánico, pues eso ocurre en la política y ahora está ocurriendo”.

Rocha Moya recordó que anteriores ocasiones también le tocó ver y saludar a Juan Millán y Aguilar Padilla, nada más que en esa vez no le tomaron foto, y dijo que con estos dos personajes de la política tiene una amistad.

“Un día fui a buscarlo a su casa a Juan Millán, no hace mucho, y le dije: “vengo porque me pidió el Presidente Andrés Manuel López Obrador que lo saludara y le diera un abrazo de su parte”, y eso fui, fui y le di un abrazo de parte del Presidente”, relató.

“Y Andrés Manuel no creo que esté volteando pa’ atrás, pa’ el PRI, ya está en otro lado. Entonces esas tonterías, que solamente le caben a mucha gente que anda ahí, andan viendo un futuro ellos adelante, andan viendo qué les va a pasar y tienen miedo, es decir, dejen que la gente se desarrolle en este mundo plural, relajado, no tenemos porqué cuestionar, menos a la presidenta, se mortifica, pues sí, así es la política”.