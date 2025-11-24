Afirma Rocha que AMLO destrabó la contienda interna en Morena y lo nombró candidato a Gobernador de Sinaloa

El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya afirmó que su candidatura a la Gubernatura en 2021 no fue definida por el Comité de Encuestas de Morena, sino por la intervención directa del entonces Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien revisó personalmente la encuesta de intención de voto y determinó que él era el aspirante con mayor respaldo.

El pasado 11 de noviembre, durante la presentación del libro La Decisión, en la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025, Rocha Moya relató que Morena suspendió en dos ocasiones el anuncio del candidato debido a inconformidades internas de los aspirantes.

Aseguró que en ambas ocasiones se preparaba el nombramiento de Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres como candidato, pese a que no contaba con ventaja en intención de voto.

“La encuesta lo que tenía claro, es que yo como aspirante era quien tenía la mayor intención de voto, que cualquier otro, el doble que el más cercano, que no era, por cierto, el ‘Químico’ Benítez. El doble que el más cercano. Yo tenía del orden del 35 por ciento y el 15 por ciento tenía el más cercano”, dijo durante su conferencia de prensa La Semanera de este lunes.

“Entonces el Presidente dijo, ‘oye, ¿pero para qué se andan enredando? Sí aquí está, el factor que resuelve las encuestas es la intención de voto’... Dijo, ‘aplíquese el criterio de la democracia, en este caso lo fundamental es ver cuánta gente está dispuesta a apoyar al candidato que nosotros lancemos’. Eso es atender el sentido democrático de la gente. Por eso les digo, Andrés Manuel, insisto, es el hombre más íntegro para mí, más democrático en el País”, aseguró.

Durante su conferencia de prensa La Semanera recordó que el partido lo convocó dos veces para anunciar quién sería el candidato a Gobernador, pero ambas citas fueron suspendidas repentinamente.

En esos momentos, dijo, recibió mensajes internos que le anticipaban que él no sería el elegido.

Según explicó, el Comité de Encuestas ya tenía preparado anunciar como candidato a “El Químico” Benítez, ex Alcalde de Mazatlán, pese a que a él nunca se lo comunicaron formalmente.

Rocha Moya señaló de manera directa que a Benítez lo estaban ayudando desde dentro de Morena para impulsar su nombramiento.

“Aquí entre nos, ‘El Químico’ ni pintaba, no era de los que estaban... pero sí tenía ayudantes allá, por alguna razón”.

“Había un verdadero compromiso que no sé de qué tipo para que él fuera el candidato de Sinaloa”.

Detalló que tras la segunda suspensión, López Obrador pidió conocer qué estaba ocurriendo y decidió solicitar la encuesta para revisarla personalmente.

Al verla, encontró, según Rocha Moya, que en los datos eran claros él tenía alrededor de 35 por ciento de intención de voto, mientras que el aspirante más cercano registraba 15 por ciento, y ese segundo lugar no era Benítez Torres.

López Obrador concluyó que el criterio determinante debía ser la preferencia ciudadana, al considerarlo el punto central de un proceso democrático.

“Fue cuando pidió la encuesta y vio cómo estaba en realidad la preferencia electoral. Y dijo, ‘pues la preferencia electoral la tiene Rocha debe ser el candidato sin duda’”.

Rocha Moya afirmó que el Comité de Encuestas había incorporado evaluaciones “triviales y subjetivas”, como medir quién era “más cercano a la gente”, y les otorgó un peso desproporcionado que alteraba el impacto real de la intención de voto.

Señaló que esto confirmaba que “no se estaban haciendo bien las cosas” dentro del partido.

“¿Qué fue lo que yo finalmente acusé ahí, el día ese? Que el comité de encuestas del partido no estaba haciendo derecha las cosas y lo sigo diciendo”.

“Yo no sé qué consecuencias tenga porque lo está viendo la presidenta del partido, me va a llegar algún no sé qué cosa, ¿me entiendes?”.

También negó haber aportado dinero para influir en la selección.

“¿Dónde voy a agarrar dinero? Además, no lo necesitaba”, dijo tras asegurar que confiaba plenamente en los resultados de intención de voto que ya lo favorecían.

Con la revisión presidencial, se determinó que Rocha Moya sería el candidato de Morena en Sinaloa.

“Pero lo que hizo el Presidente Andrés Manuel, insisto, demócrata, sin duda, es decir, ‘pues aquí muy claro, con quien podemos ganar la Gubernatura en Sinaloa, es con Rubén Rocha, y ese debe ser el candidato, porque se define por intención de voto’”.

“Yo reconocí la intervención del Presidente y alguien escribió... que el Presidente hizo candidato a Rubén Rocha. No, a mí me hizo candidato la preferencia electoral en Sinaloa”.

Agregó que el resultado electoral confirmó esa tendencia, pues en 2021 obtuvo 56.6 por ciento de la votación, la cifra más alta entre las 15 gubernaturas disputadas ese año.