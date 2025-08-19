Afirma Secretaría de Economía que vida nocturna se recupera con operativo ‘Culiacán en Movimiento’

CULIACÁN._ Las actividades productivas y de esparcimiento en horario nocturno en Culiacán se están recuperando como consecuencia de diferentes acciones como el operativo de seguridad “Culiacán en Movimiento”, afirmó el Secretario de Economía del Estado, Ricardo Velarde Cárdenas.

El funcionario aseguró que tanto plazas comerciales como restaurantes y bares han podido extender sus horarios de operación, además que se ha percibido mayor afluencia de clientes en estos establecimientos

“Hemos visto mucho movimiento tanto en los bares, algunas discotecas ya están abriendo sus puertas y eso nos habla de que se está recuperando la vida nocturna, tanto de esta zona en particular como lo que es el Paseo del Ángel”, declaró.

“También se han empezado a recuperar los horarios de los restaurantes y de las plazas comerciales. Algunos de los restaurantes que estaban cerrando 6,7 de la tarde ya están abriendo a las 11, y así se va recuperando el tema.

“Hablan de que el fin de semana, viernes y sábado ya tuvieron ocupaciones del 80 por ciento en estos lugares de esta zona que tenemos identificada, y que nos dijeron que la primer semana tuvieron una ocupación del 70-80, y esta semana ya superaron”, dijo Velarde Cárdenas.

En marzo, en medio de un repunte y recrudecimiento de la violencia en Sinaloa, focalizada en Culiacán, las autoridades de seguridad pública federal, estatal, municipal y fuerzas militares anunciaron la estrategia “Culiacán en Movimiento”, la cual consiste en establecer perímetros donde se intensifique la vigilancia y patrullaje de las corporaciones, para construir un entorno seguro y que la ciudadanía retomara sus actividades nocturnas.

Los sitios en los cuales se pretendía reforzar la presencia de autoridades es el Desarrollo Urbano Tres Ríos, el corredor del bulevar Pedro Infante, así como el primer cuadro de Culiacán.

En un principio, este operativo anunciado abarcaba viernes y sábado hasta las 23:00 horas, para que los establecimientos sintieran confianza de operar hasta esa hora. Ahora, el Secretario de Economía precisó que se llegó a un acuerdo con la iniciativa privada para extenderlo hasta las 2:00 horas.

“Tuvimos un acercamiento con el Secretario de Seguridad Pública, mismo que solicitaron que el horario del turno, porque normalmente el operativo estaba de 6 a 11 los fines de semana, como saben, y solicitaron que si podían ampliarlo hasta las 2 de la mañana, mismo que desde hace dos semanas se logró esta ampliación y esta coordinación con la Secretaría”, comentó.

Indicó que los giros más beneficiados por este ajuste serían centros nocturnos como bares o discotecas, de los cuales muchos permanecieron temporalmente cerrados ante la falta de afluencia y condiciones inviables de funcionar en la noche por la inseguridad.

“No tengo un dato exacto, lo que sé es que muchos cerraron temporalmente, muchos de ellos ya están abriendo y ese es un dato importante.

“A pesar de que julio y agosto no es una temporada muy fuerte para ellos, ya a partir de septiembre se viene una reactivación importante”, señaló Velarde Cárdenas.