Afirma Seguridad Sinaloa que hacen recorridos para inhibir hechos violentos en Imala

La Secretaria de Seguridad Pública de Sinaloa mediante la vocera de la corporación defendió que en la zona de Imala, en Culiacán, existen recorridos permanentes de autoridades para inhibir balaceras.

La vocera Verona Hernández Valenzuela expuso que Imala, poblado que se encuentra en el comienzo de zona serrana de Culiacán, se han registrado aseguramientos que darían cuenta de la actividad policial y militar en la región.

“Los recorridos en aquellas zonas se mantienen de manera permanente por parte de las fuerzas federales en apoyo de autoridades locales. Ya se está dando cuenta precisamente de algunos aseguramientos sobre todo de armas y vehículos”, mencionó.

Desde que inició la crisis de seguridad la zona de Imala ha sido uno de los espacios con más reportes de situaciones de inseguridad.

A finales de marzo de 2025 Noroeste pudo documentar como la violencia ha afectado a la comunidad de Imala, pues una de sus principales fuentes de ingresos es el turismo.

“La gente sabe que mientras que no se pelee esto y que gane un grupo ya bien, esto no se va acabar. Aquí no. En Sanalona está igual. Llegan Los Mayos hasta la mitad del camino y llegan los Chapos hasta la mitad del camino y de ahí hasta que no se quede uno con cualquier grupo”, explicó a Noroeste una comerciante del pueblo, que solicitó se omitiera su nombre por cuestiones de seguridad.

Imala es un poblado ubicado en los límites de la zona serrana de Sinaloa, y es un punto de acceso a comunidades de Durango. Aunque se encuentra a 20 minutos de distancia, en un viaje en auto, de la ciudad de Culiacán, es una zona a la que se llega en una carretera con poblados dispersos.