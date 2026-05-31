$!Afirma Yeraldine Bonilla que la 4T avanzó en Sinaloa con impulso de Rocha Moya

CULIACÁN._ En Sinaloa, la Cuarta Transformación avanzó con paso firme gracias al impulso de Rubén Rocha Moya, afirmó la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde.
Así lo expresó este domingo durante el acto realizado en la explanada de Palacio de Gobierno para seguir el mensaje a la nación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a dos años de su elección.
Ante miles de asistentes reunidos en la explanada del recinto estatal, Bonilla Valderde también reafirmó su respaldo a la Mandataria federal.
“Gracias al liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que con estabilidad, humanismo y visión de futuro sigue construyendo un México más justo y próspero para todas y todos. En Sinaloa, con el respaldo del pueblo y el impulso del doctor Rubén Rocha Moya, la Cuarta Transformación avanzó con paso firme”, dijo.
La declaración se dio durante la transmisión simultánea del mensaje presidencial emitido desde el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, con motivo del segundo aniversario del triunfo electoral de Claudia Sheinbaum.
En su intervención, Bonilla Valverde también respaldó la postura de la Presidenta en materia de soberanía nacional.
“Lo ha dicho con toda claridad: la soberanía nacional no se negocia ni se regatea, porque emana del pueblo y solo al pueblo le pertenece”.
La Gobernadora sostuvo además que México vive una etapa de mayor bienestar y justicia social, al destacar programas federales como la pensión Mujeres Bienestar, las becas Rita Cetina y Salud Casa por Casa.
El evento en Culiacán formó parte de una jornada nacional en la que simpatizantes y funcionarios públicos se congregaron en plazas de las entidades federativas para escuchar el mensaje de la Presidenta de la República.