$!Afirma Yeraldine Bonilla que la 4T avanzó en Sinaloa con impulso de Rocha Moya

CULIACÁN._ En Sinaloa, la Cuarta Transformación avanzó con paso firme gracias al impulso de Rubén Rocha Moya, afirmó la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde.

Así lo expresó este domingo durante el acto realizado en la explanada de Palacio de Gobierno para seguir el mensaje a la nación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a dos años de su elección.

Ante miles de asistentes reunidos en la explanada del recinto estatal, Bonilla Valderde también reafirmó su respaldo a la Mandataria federal.

“Gracias al liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que con estabilidad, humanismo y visión de futuro sigue construyendo un México más justo y próspero para todas y todos. En Sinaloa, con el respaldo del pueblo y el impulso del doctor Rubén Rocha Moya, la Cuarta Transformación avanzó con paso firme”, dijo.