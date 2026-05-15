Afirma Yeraldine Bonilla que Sheinbaum mantiene respaldo a Sinaloa tras su primer encuentro como Gobernadora

La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, aseguró que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene su respaldo al Estado, luego del primer encuentro presencial que sostuvieron este jueves en Palacio Nacional.

La reunión se concretó a 13 días de que Bonilla Valverde asumió la Gubernatura, el pasado 2 de mayo, tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya.

El encuentro se realizó en el marco de una reunión con gobernadores de las entidades incorporadas al IMSS-Bienestar, en la que se revisaron avances del modelo de atención médica federal.

Indicó que no tuvo una reunión privada con la Presidenta, pero que pudo acercarse a conversar y durante ese breve intercambio, Sheinbaum reiteró su respaldo a Sinaloa en temas de salud, seguridad pública y educación

“Solamente estuvimos viendo el IMSS Bienestar, la saludé, acerqué a ella y platiqué en el tema de Sinaloa, sigue respaldando nuestro Estado en todo, en cualquier tema, tema de salud, tema de seguridad pública, en temas de maestros, vamos bien”, afirmó.

Bonilla Valverde informó que el balance fue positivo y que Sinaloa presenta avances en la operación del IMSS-Bienestar.

Detalló que los hospitales y clínicas transferidos al programa ya cuentan con médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadoras sociales, aunque aún existen algunos pendientes.

Indicó que Sinaloa será incluido en la segunda fase de equipamiento, mediante la cual las unidades recibirán computadoras y material.

“Nos explicaron que se van a equipar con computadoras y material a estos IMSS Bienestar en el Estado. Hay tres fases, Sinaloa entra en la segunda fase para equipamiento en todo el Estado”.

En cuanto al abasto de medicamentos, aseguró que las unidades del IMSS-Bienestar en el Estado cuentan actualmente con cobertura total.

“En el tema de abastecimiento de medicamentos también estamos bien, tenemos 531 rutas de medicamentos en el Estado y vamos bien”, afirmó.

“En Sinaloa estamos en un 100 por ciento de abasto de medicamentos en los IMSS Bienestar”.

Bonilla Valverde aclaró que en la reunión no se abordó la situación del Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y reiteró que este permanece en Sinaloa.

“No, no tocamos el tema de Gobernador con licencia”.

“Ya lo había mencionado en la entrevista anterior, el Gobernador se encuentra aquí en el estado de Sinaloa”, aseguró.