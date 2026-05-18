$!Afluencia en museos de Sinaloa alcanza las 210 mil personas: Inegi

Durante el año 2025 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía compartió que el estado de Sinaloa registró una afluencia total de 210 mil 103 visitantes en sus recintos culturales, según revelan los resultados de la Estadística de Museos presentada este 18 de mayo de 2026.

Con esta cifra, la entidad se posiciona en el lugar 26 a nivel nacional en cuanto a participación de público en estos espacios, aportando el 0.40 por ciento de la afluencia total del país.

En el estado, un total de 19 museos proporcionaron información para este reporte anual.

Del total de sus visitantes, 157 mil 40 personas asistieron específicamente para conocer las exposiciones, mientras que 53 mil 63 acudieron para participar en otros eventos de carácter artístico, académico o cívico realizados dentro de los recintos.

A nivel nacional, el perfil de quienes acuden a los museos muestra una tendencia clara hacia la formación académica superior y el 61.9 por ciento de las personas entrevistadas cuenta con escolaridad de nivel superior, mientras que un 25.4 por ciento tiene educación media superior y solo un 12.3 por ciento cuenta con educación básica.

En cuanto a la distribución por género y edad, las mujeres representan la mayoría de los visitantes con un 54.3 por ciento, frente al 45.7 por ciento de los hombres.