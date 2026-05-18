$!Afluencia en museos de Sinaloa alcanza las 210 mil personas: Inegi

Durante el año 2025 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía compartió que el estado de Sinaloa registró una afluencia total de 210 mil 103 visitantes en sus recintos culturales, según revelan los resultados de la Estadística de Museos presentada este 18 de mayo de 2026.
Con esta cifra, la entidad se posiciona en el lugar 26 a nivel nacional en cuanto a participación de público en estos espacios, aportando el 0.40 por ciento de la afluencia total del país.
En el estado, un total de 19 museos proporcionaron información para este reporte anual.
Del total de sus visitantes, 157 mil 40 personas asistieron específicamente para conocer las exposiciones, mientras que 53 mil 63 acudieron para participar en otros eventos de carácter artístico, académico o cívico realizados dentro de los recintos.
A nivel nacional, el perfil de quienes acuden a los museos muestra una tendencia clara hacia la formación académica superior y el 61.9 por ciento de las personas entrevistadas cuenta con escolaridad de nivel superior, mientras que un 25.4 por ciento tiene educación media superior y solo un 12.3 por ciento cuenta con educación básica.
En cuanto a la distribución por género y edad, las mujeres representan la mayoría de los visitantes con un 54.3 por ciento, frente al 45.7 por ciento de los hombres.
El grupo de edad más activo en la asistencia es el de 20 a 29 años, donde las mujeres alcanzan un 15.0 por ciento y los hombres un 11.9 por ciento del total de las visitas.
La estadística nacional muestra que la mayoría de los visitantes opta por estancias breves y el 56.8 por ciento de las personas permanece en el museo menos de una hora, mientras que el 30.1 por ciento dedica entre una y dos horas a recorrer el lugar.
Solo el 13.1 por ciento de los visitantes disfruta de las instalaciones por más de dos horas.
Respecto a los temas que más atraen al público, la Historia se mantiene como el eje principal en México, siendo la temática de casi la mitad de los museos del país con un 44.4 por ciento.
Le siguen en representatividad el Arte, con un 23.5 por ciento, y la Arqueología, con un 20.0 por ciento.
A pesar del esfuerzo de los museos por ofrecer servicios como visitas guiadas representando un 89.5 por ciento de los recintos y actividades culturales con un 49.4 por ciento, aún persisten barreras para la asistencia.
Las principales causas por las que los ciudadanos reportan no visitar estos espacios son la falta de difusión y publicidad o el desconocimiento del acervo con un 18.2 por ciento, así como la percepción de una falta de cultura o educación siendo un 16.4 por ciento.
La Estadística de Museos busca, a través de estos datos, colaborar en la formulación de políticas culturales que permitan una mejor gestión de estos espacios y fomenten una mayor afluencia de visitantes en entidades como Sinaloa.